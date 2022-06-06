【經濟前景】陳茂波：有效控制疫情是經濟復蘇關鍵　移民潮對稅收影響輕微

▲ 財政司司長陳茂波，今日出席財經事務委員會會議，簡報本港最新經濟情況。（梁偉榮攝）

財政司司長陳茂波今日指，只要疫情繼續穩步受控，本港經濟可望回穩及稍有增長，又預計在暑假發放第2期消費券。他強調，聯繫匯率制度行之有效，特區政府無意作出改變，又相信移民潮對稅收影響輕微。

陳茂波今日在財經事務委員會上，簡報本港最新經濟情況。他指，受內外因素夾擊，本港經濟在今年第1季明顯惡化，按年收縮4.0%，但隨着本地疫情回穩及緩和，消費活動和營商氣氛明顯改善。

他強調：「只要疫情能繼續受控，往後經濟活動應會進一步恢復。此外，新一輪的消費券計劃相信亦會為內部需求提供額外的支持。」他又呼籲，社會各界必須繼續同心合力，全方位管控好疫情，讓逐步復蘇的經濟能保持動力。

委員會主席、經民聯商界議員林健鋒關注，政府派發第2期消費券的進度。陳茂波指，由於今次引入兩間新營辦商，因此要給予時間處理電腦系統事宜，預計會在暑假發放第2期消費券。被問到部分市民離港後不再納稅，但仍然能享受福利；陳茂波回應指，未來會處理有關問題。

民建聯會計界議員黃俊碩則提到，今年發出僅240萬張報稅表，較去年發出的270萬張，減少了30萬張，關注移民潮對稅收影響。陳茂波指，移民潮對整體稅收及銀行體系無大影響，強調本港資金無流出。

他又形容：「這些離開香港的朋友，表面損失了稅收，但他的工作有其他人頂替、接上，所以其他人會交了他的稅。總括來說，他們離開對稅收的影響微。」

陳茂波強調，香港最重要是保持競爭力和吸引力，即使短期內有市民移居別處，但相信未來亦會回港尋找發展機會。

另外，陳茂波又指，政府無意檢討港元與美元掛勾的聯繫匯率制度，強調該制度自1983年運作至今一直行之有效，能給予國際社會信心。

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責任編輯：胡偉明