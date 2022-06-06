【食用安全】動物特殊部位熱量圖鑑　營養師：豬小肚≠豬肚蟹膏蟹黃極高膽固醇

▲ 動物特殊部位熱量圖鑑：豬小肚≠豬肚，蟹膏蟹黃極高膽固醇。

動物不同部位常被用作製成各式小食、菜肴。以豬為例，豬大腸、脆腸、生腸等，雖名稱都帶「腸」字，但其實都是指不同部位，口感及營養都有很大不同。台灣營養師高敏敏在專頁整理動物特殊部位熱量及膽固醇含量圖鑑，讓大家更可以了解食材特性，獲得正確營養觀念。其中，不少豬的特殊部位帶「腸」字的俗稱，實際上並不有關腸道位置。

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豬的特殊部位：

豬小肚：豬膀胱

大腸頭：豬肛門內括約肌

粉腸：豬十二指腸

生腸：母豬輸卵管與子宮

豬肚：豬胃

脆管：豬內動脈血管

其他：

雪蛤：蛙科懷卵成熟期的輸卵管、哺乳動物的胎盤，含有雌激素。

海膽：海膽的生殖腺，即精巢或卵巢。

蟹膏：公蟹(約5兩)副性腺及分泌物，口感黏密濃稠

蟹黃：母蟹(約5兩)卵巢及卵細胞，口感香甜、有顆粒感

臟器部位膽固醇偏高 不宜多吃

高敏敏表示，以豬大腸為例，其熱量高之餘，油脂含量也偏高，建議只偶爾吃。尤其是有高血脂、高膽固醇、心血管疾病人士要減少攝取。

另外，以蟹膏、蟹黃為例，約含296mg的膽固醇。因此，最好不要自己吃完一整隻蟹。蟹膏、蟹黃部分最好淺嚐勿過量，因大量食用可能會讓膽固醇增高。

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內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。

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責任編輯：張沛