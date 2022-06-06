【第五波疫情】單日確診宗數回升 今日新增543宗感染個案【不斷更新】

▲ 本港疫情仍在持續。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情升温，昨日（5日）新增515確診個案，並有4名確診患者離世。新增個案中有3宗懷疑是Omicron變種病毒分支BA.2.12.1個案。另外，四個酒吧群組持續爆發，中環蘭桂坊的Zentral、The Iron Fairies、LINQ及Shuffle酒吧，累計個案超越200宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席今日的疫情記者會，交代疫情狀況。

【16:50】劉家獻指，昨日沒有新個案離世、無新的危殆個案。

【16:40】Omicron變種病毒分支BA.2.12.1個案增加兩宗，一宗是和麥當勞群組相關，早前一家人曾去惠靈頓街道的咖啡店，該名人士也在，目前是懷疑是如此傳播。另外一個是太古城個案。

【16:30】張竹君指收到221宗核酸檢測陽性個案，332宗快速檢測陽性，累計達543宗確診。她表示現時所有的網上呈報個案，都會進行複檢，目前只有225宗陽性。如果複檢後發現呈陰性，當局會刪除記錄，且不可使用隔離令。

另外，有86宗輸入個案，42宗為機場發現。張竹君指，學校單日有204宗確診，涉及147間學校。她指，有幾間學校在當局判斷下，需要停課幾日。其中，九龍塘方方樂趣英文小學佔12宗個案，校內有3個班別需要停課一周；另有3間學校懷疑爆疫，個別班同樣需要停課。

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記者：袁澍