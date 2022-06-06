【垃圾收費】垃圾徵費最快明年下半年實施　環境局：首半年設有適應期

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落實都市固體廢物收費（垃圾收費）的修訂條例草案已於去年8月通過，以18個月為基本安排的準備期亦已經開始。環境局局長黃錦星今日（6日）表示，垃圾收費預計最快明年下半年落實，並會因應各項實踐及配套計劃，以及社會各方面情況，徵詢立法會環境事務委員會有關垃圾收費具體實施日期意見，在推行首半年會有適應期，以勸喻為主。

黃錦星指，為了確保在垃圾收費正式實施前，指定袋和指定標籤在市場上有合宜的供應，會在今個月為5份製造指定袋的合約進行公開招標，並預計於今年年底批出。他又稱，措施生效初期，政府會建議集中向「三無大廈」及公屋住戶免費派發指定袋，以協助適應垃圾收費。環保署亦正與各大零售商、網上零售商和藥房等商討，爭取於今年年底前落實指定袋和指定標籤零售服務的合作細節。

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責任編輯：余思嵐

