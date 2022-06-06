  • 29°C
香港時間 : 2022606日 (週一) 16:45
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【垃圾收費】垃圾徵費最快明年下半年實施　環境局：首半年設有適應期

社會 16:23 2022/06/06

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（資料圖片）

落實都市固體廢物收費（垃圾收費）的修訂條例草案已於去年8月通過，以18個月為基本安排的準備期亦已經開始。環境局局長黃錦星今日（6日）表示，垃圾收費預計最快明年下半年落實，並會因應各項實踐及配套計劃，以及社會各方面情況，徵詢立法會環境事務委員會有關垃圾收費具體實施日期意見，在推行首半年會有適應期，以勸喻為主。

黃錦星指，為了確保在垃圾收費正式實施前，指定袋和指定標籤在市場上有合宜的供應，會在今個月為5份製造指定袋的合約進行公開招標，並預計於今年年底批出。他又稱，措施生效初期，政府會建議集中向「三無大廈」及公屋住戶免費派發指定袋，以協助適應垃圾收費。環保署亦正與各大零售商、網上零售商和藥房等商討，爭取於今年年底前落實指定袋和指定標籤零售服務的合作細節。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐
 

相關文章

【傷人案】上水中年男遭持刀襲擊昏迷　警追緝兩名疑犯
今日 08:58
【傷人案】上水中年男遭持刀襲擊昏迷　警追緝兩名疑犯
【打擊毒品】警破尖沙咀兩毒窟檢逾百萬元毒品　10人涉販毒被捕
今日 09:32
【打擊毒品】警破尖沙咀兩毒窟檢逾百萬元毒品　10人涉販毒被捕
【天氣不穩】天文台預料強陣風吹襲本港　籲市民儘快到安全地方躲避
今日 12:45
【天氣不穩】天文台預料強陣風吹襲本港　籲市民儘快到安全地方躲避
【交通意外】大帽山私家車疑失控衝落山坡　其中孕婦送仁濟醫院治理
今日 15:09
【交通意外】大帽山私家車疑失控衝落山坡　其中孕婦送仁濟醫院治理

你可能感興趣

【傷人案】上水中年男遭持刀襲擊昏迷　警追緝兩名疑犯
今日 08:58
【傷人案】上水中年男遭持刀襲擊昏迷　警追緝兩名疑犯
【打擊毒品】警破尖沙咀兩毒窟檢逾百萬元毒品　10人涉販毒被捕
今日 09:32
【打擊毒品】警破尖沙咀兩毒窟檢逾百萬元毒品　10人涉販毒被捕
【天氣不穩】天文台預料強陣風吹襲本港　籲市民儘快到安全地方躲避
今日 12:45
【天氣不穩】天文台預料強陣風吹襲本港　籲市民儘快到安全地方躲避
公屋 垃圾徵費 黃錦星 環境局 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【逆市創業】港隊球員劉子禮為籃球棄做消防　儲100萬3年開4餐廳︰做運動員唔一定無出路
01:12 2022/05/21
【逆市創業】港隊球員劉子禮為籃球棄做消防　儲100萬3年開4餐廳︰做運動員唔一定無出路
【創業追夢】為濕疹兒子製護膚品創出一盤生意　前教師媽媽售天然用品年銷200萬元
16:15 2022/05/23
【創業追夢】為濕疹兒子製護膚品創出一盤生意　前教師媽媽售天然用品年銷200萬元
【投資秘技】牙醫變身投資達人曾輸千萬元東山再起　擁逾百物業點評股民兩大常犯錯誤
10:13 2022/05/12
【投資秘技】牙醫變身投資達人曾輸千萬元東山再起　擁逾百物業點評股民兩大常犯錯誤