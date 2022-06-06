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【新班子】傳出任律政司司長　前大律師公會主席林定國：不作評論

政治 16:10 2022/06/06

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有傳林定國將加入下屆政府。（經濟日報資料圖片）

今日有傳律政司司長鄭若驊不會過渡至下屆政府，律政司司長一職將由前大律師公會主席、資深大律師林定國接任。本報記者曾向林定國查詢，是否接任律政司司長一職，他回覆表示︰「不好意思，真的不作評論。」

林定國本身擔任多項公職，包括消委會主席、監警會成員、行政上訴委員會主席等。據悉，林定國近期退出了多個委員會，疑似為加入政府作準備。

林定國在2017年擔任大律師公會主席，任內曾發聲明，回應全國人大常委就一地兩檢的決定。不過，他只出任過一屆主席，在2018年面對競爭下敗予戴啟思。

新一屆政府將會以新架構上場，除了新增兩個政策局，3名司長之下，也首度增設副司長。

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責任編輯：陳宛彤

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