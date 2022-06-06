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【污水檢測】屯門嘉悅半島及東涌映灣園等污水陽性　當局派20萬快測包

社會 16:34 2022/06/06

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(曾耀輝攝)

政府今日（6日）表示，屯門、大埔及離島的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約20萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試
 
屯門區 — 富健花園、南浪海灣及嘉悅半島

大埔區 — 富亨邨及富善邨

離島區 — 映灣園（賞濤軒、映濤軒、悅濤軒、聽濤軒及海珀名邸）、藍天海岸（藍天海岸、水藍天、影岸．紅及水藍．天岸）及海堤灣畔

 
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐
 

環境衞生 衞生署 屯門 離島 大埔 富健花園 東涌

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