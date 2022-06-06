【親子好去處】九龍倉商場x領賢慈善基金夏日快閃機動恐龍展　1比1機動恐龍連＋主題活動

▲ 海港城及時代廣場展出1比1機動君王暴龍及劍龍。（圖片由商場提供）

為慶祝中華人民共和國香港特別行政區成立二十五周年，領賢慈善基金將於本年7月與康樂及文化事務署聯合主辦，名為「香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記」的珍貴恐龍化石標本展覽，而九龍倉商場亦與領賢慈善基金，率先於6月在旗下兩大商場—海港城及時代廣場聯合主辦「夏日快閃：機動恐龍展」，分別展出1比1原大的機動君王暴龍及劍龍。是次大型戶外展覽公眾除了可免費欣賞及拍照外，更可參加不同的恐龍主題活動。

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海港城「海運觀點」會於6月7日至7月17日期間展出約4.6米高、12米長的機動君王暴龍，而時代廣場「露天廣場」會於6月7日至7月10日期間展出約3.7米高、9米長的機動劍龍。機動恐龍裝置是首次在香港亮相，無論是威武的君王暴龍或著名的Thagomizer尾巴軸承劍龍皆是。

這兩隻機動君王暴龍及機動劍龍，會發出叫聲及擺動身體的機動恐龍互動及拍照，讓大家彷彿置身於史前世界，增加體驗感。

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此外，大家更可參與兩大商場舉辦的一系列恐龍主題活動，活動收益將全數撥捐領賢慈善基金（FIF）：

1. 入讀恐龍學院 化身恐龍學家@海港城及時代廣場

恐龍迷又怎會錯過學習史前恐龍知識的機會！各位小小恐龍迷可以齊齊化身恐龍學家！只需捐款HK$180，即有機會於展覽期間的周末入讀恐龍學院，參加由「恐龍@化石工作室」舉辦的機動恐龍工作坊。

工作室創辦人龍德駿先生會分別講解白堊紀及侏羅紀的恐龍歷史及知識，參加者更可近距離研究及接觸古生物化石，與珍貴的古生物化石合照留念，啟發想像力和認識自然歷史和科學，同時發揮創意和想像力，繪畫出心目中的恐龍。完成工作坊後，參加者更可獲得紀念品。

2. 恐龍獵人之旅 換領一套8款展覽限定恐龍閃卡＠海港城

除了機動暴龍裝置外，海港城更與一眾小小恐龍迷展開恐龍獵人之旅。於2022年6月10日至7月17日期間的逢星期五、六、日及公眾假期，只需於海運大廈大堂地下的起點即場捐款HK$20，即可換領精美恐龍文件夾及「恐龍狩獵護照」一本。

小小恐龍迷只須根據「恐龍狩獵護照」上的指示，四出探索設置於商場8個不同角落的「恐龍足跡」印章站，集齊8款指定的卡通版恐龍印章，並答對8條設於印章站的恐龍問題，即可換領一套8款展覽限定恐龍閃卡及恐龍獵人證書。每張閃卡均印上不同種類恐龍的肖像、屬性、形態、習性、誕生時代和戰鬥系數等。

3. 與龍同行 恐龍大派對@時代廣場

父親節將至，除了可以與爸爸一同探索機動劍龍裝置外，大家還有機會與父親一起參加時代廣場限定的恐龍大派對！於2022年6月11日至7月10日期間，大家只需讚好時代廣場Facebook專頁及是次活動帖文，就可以獲得恐龍派對帽子一頂，齊齊化身恐龍部隊，一起與龍同行於時代廣場！

此外，於2022年6月18日至19日期間參與上述活動更可額外獲得位於時代廣場6樓Vanda花漾的美祿恐龍特飲一杯。

4. 探索侏羅紀@時代廣場

於2022年6月7日至7月10日期間，只要親臨時代廣場拍下互動劍龍裝置的創意相片或影片，即可換領$100 Happy Rewards—It’s Shopping Time 2022購物優惠券一張！

海港城及時代廣場恐龍主題活動詳情：

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責任編緝：蕭雅文