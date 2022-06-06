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【水上樂園】推全年Go Splash會籍優惠　Surf Club體驗室內衝浪【附詳情】

社會 16:54 2022/06/06

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(海洋公園提供)

海洋公園水上樂園推出「全年 Go Splash 會籍」，由即日起開始發售，售價為成人港幣2,280元及小童港幣1,590元，會籍由購買日起計365天內有效，於6月30日前於水上樂園售票處、水上樂園網站及Klook網站訂購可享早鳥優惠。會員更會獲贈電子優惠券，於園内餐廳飲食、購買紀念品及租用儲物櫃等均專享折扣優惠。

另外，水上樂園亦同時推出全新「Surf Club」，設有全港首個室內衝浪設施 「衝浪先鋒」，讓參加者於特設滑浪時段體驗，在水上樂園專業滑浪指導員的指導下，掌握基本及中 階的滑浪技巧，「Surf Club」參加者更可獨家一試站立式企板。「Surf Club」體驗每節港幣488元，參加者可於星期六早上8時至11時，包括開園首一小時獨家使用「衝浪先鋒」，只需加港幣150元便可升級至水上樂園門票，全日玩盡水上樂園其他設施，6月30日或之前可享9折優惠。

海洋公園水上樂園全新會籍及「Surf Club」。

海洋公園水上樂園全新會籍及「Surf Club」

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責任編輯：余思嵐
 

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