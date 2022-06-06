【潛水禮儀】港人每年觸碰珊瑚20萬次　環團製潛水訓練指引卡盼提升環保意識

▲ 有環團推算，港人每年觸碰珊瑚20萬次。（世界自然基金會香港分會圖片）

夏日暑熱，不少人乘機學潛水或考取潛水牌照，惟世界自然基金會香港分會（WWF）調查發現，部份潛水人士不自覺觸碰到海床和珊瑚，推算香港潛水員每年觸碰珊瑚逾20萬次，對海洋環境造成影響。為提升潛水員環保意識，WWF推出教練訓練指引提示卡，讓市民學潛水時學環保。

WWF去年6月至12月追蹤觀察了102名潛水員的潛水習慣，發現他們每次潛水，平均會接觸海床10.7次，較他們自以為的約4次多出6次。

WWF海洋保育項目經理蘇隽彥表示，休閒潛水活動在夏季倍受歡迎。然而，即使獲取潛水牌照亦不等於具有海洋保育意識，調查顯示，有6成受訪潛水教練同意目前潛水課程中，缺乏足夠海洋保育相關資訊。

為加強市民海洋環保意識，WWF以熱門潛水訓練地點橋咀島為試點，設計潛水訓練教練指引卡。指引卡由橋咀潛水訓練地圖、潛水員訓練指引、珊瑚資訊組成，讓學生掌握基本的珊瑚知識，並跟從行為指引。

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責任編輯：陳梓蔚