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【食用安全】荃灣生果檔買荔枝要求「走枝」被拒　拆解荔枝枝葉價值：可清熱解毒

食用安全 18:16 2022/06/06

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荃灣生果檔買荔枝要求「走枝」被拒，街坊不忿：我係買荔枝唔係買樹枝。

夏天荔枝當造，不少市民紛紛購入荔枝嚐鮮。而近日有網民在Facebook群組吐苦水，指在街市買荔枝時遇上不愉快經歷，引來討論。

最新影片：

事主在荃灣楊屋道街市附近買荔枝，由在「荃灣人」群組中上載的照片可見，除碗内有完整一顆顆的荔枝外，旁邊還有一大堆荔枝枝葉。事主表示，買荔枝時面前有兩籮可選，其中一籮就是由連枝荔枝中拆過去的無枝荔枝。事主認爲買一大紮連枝荔枝不划算，故本要求「走枝」，向生果檔阿姐表示：「我係買荔枝唔係買樹枝」，但阿姐完全沒理會。

貼文發出後，陸續有網民指荔枝枝葉才是「寶」。原因是連枝的荔枝可保鮮，荔枝可從枝葉中吸收營養和水分，延長保鮮期。而且，荔枝枝葉有健康功效，能清熱解毒、治療耳後潰瘍，建議事主勿浪費，可煲湯飲用。

相反，不連枝的散粒荔枝，內裡果肉很可能已腐爛。原因是荔枝離枝後，很快會因氧化而慢慢變質、腐爛。況且荔枝枝葉並不算重，秤在一起也不佔太多重量，指事主就算買回再多無枝荔枝也無用，都會很快腐爛。

食安中心：空肚進食大量荔枝恐有生命危險

食安中心指出，荔枝含兩種天然化學物質hypoglycin A 及MCPG，會抑制人體產生葡萄糖，令人出現抽搐、昏迷、甚至死亡。而幼童更屬於高危一族，因孩童體重較輕，肝腎解毒系統不及成年人，其中毒風險亦相對較高。廣州曾有一名7歲兒童空腹食了10粒荔枝後昏迷，送院被診斷為「荔枝病」。

食用荔枝小貼士：

  • 成人每天吃荔枝最好控制在300克以内（約10粒）
  • 兒童一次食用不超過5粒為宜
  • 切忌空腹食用，最好在兩餐之間食用
  • 糖尿病患者食用荔枝可引起血糖波動，故應盡量少吃荔枝

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責任編輯：羅嘉欣

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