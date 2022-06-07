【冥冥之中】40歲栢天男首做男一　從澳洲來港發展：香港人喜歡用激將法

▲ 栢天男成功由模特兒轉型為演員，在ViuTV新劇《冥冥之中》首做男一。

有「翻版金城武」之稱的型男栢天男（Adam）在ViuTV新劇《冥冥之中》首當男一。其實今次是他第4度與ViuTV合作，當年首次踏足影視圈，也是ViuTV的作品。

因此對於這份緣分，Adam坦言非常感恩，形容ViuTV見證「栢天男的成長」，即使《冥冥之中》於1年多前拍攝，到今他仍記憶猶新。

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初為父親

他接受TOPick專訪透露，從未試過拍劇長達4個月之久，而且今次的功課做得比以前深。

他在劇中飾演死神公司的高層「彭森」，同樣兼任父親及祖父的身份。現年40歲的Adam雖然人生有些少歷練，但為更了解作為父親的感受，特意收養一隻哥基犬Arthur，透過照顧小動物的責任感，幫助投入角色。

他說：「經理人還找了一個跟我年紀相約，與角色一樣是單親爸爸、有個20歲兒子的人，希望可以跟我分享多一點。對方提到原來出生日期也跟我一樣時，真的毛管戙了，果然是冥冥之中！」他坦承之前對角色信心不大，見完「有緣人」後輕鬆得多。

不慎受傷

Adam十分專業及投入工作他為以最佳狀態上演出浴戲份，回家及早上出門前必定自律地做seat up或push up。

可是由於拍劇時間長、睡眠不足充，令他熱氣至牙肉腫脹，連化妝也遮掩不住：「唯有用杯遮住或側面角度拍攝，誇張到化妝和服裝同事也叫我不要拍，但不能因為我而影響劇組進度。以前在澳洲做侍應時，跟女友吵架情緒有上落，都不會發洩在食客身上，道理一樣。」

此外他在新劇有打鬥場面，去年拍攝時卻不慎弄傷左手，直言幸得武指從旁指導才沒大礙。

雖然受傷，不過對拍打戲沒陰影。他拍畢《冥冥之中》後，緊接演電影《逃獄兄弟3》，更不時約戲中演員黃祥興齊做gym。原來Adam從小已憧憬拍動作片：「很喜歡看成龍電影，對武打戲有興趣，但從來沒想過會當演員，更何況武打演員，不要受傷便可以，哈哈。」

▲ （湯致遠 攝）

來港尋根

Adam從小在澳洲土生土長，於新南威爾士大學修讀藝術與設計，其後到了荷蘭阿姆斯特丹從事燈飾設計工作一年。之後聽從叔父意見回流香港，可惜經過一段時間仍未能「搵食」。

他發揮其藝術所能，畫畫並將作品放到中環蘭桂坊附近的畫廊寄賣，最後成功賣出4萬元一幅。之後透過朋友介紹做銀行推銷員，然後加入模特兒行列，再接觸廣告界工作後，由此令他對演戲的興趣，最後遇到演藝路上的伯樂──黃百鳴，成為黃老闆旗下藝人。

憑住英俊外表及對演戲的努力，Adam成功由模特兒轉型為演員，2019年憑電影《L風暴》獲提名香港電影金像獎「最佳新演員」，他形容僥倖被提名，感恩得到大家肯定。

他深明演藝路要利得長遠不可單靠外表，當年仍為模特兒的他已走到工聯會、葵青劇院學戲，不斷自我增值。他更憶述經濟最低潮時期，試過沒錢交租，幸獲外籍模特兒朋友收留：「住在朋友家一段時間，睡梳化，當時連茶餐廳20元的茶餐也不夠付......」

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咬酒塞練中文

其實Adam是個報喜不報憂的人，好勝心極強從沒告訴父母初來港的苦況：「我有很多西方想法，但爸爸思想較傳統。他說我中文不好，不能在香港發展，我就跟自己說一定要做到最好，證明給他看。」

他時常到中央圖書館閱讀Richard Branson、Dyson創辦人等人物傳記推動自己，其中的金句「Fake it till you make it（弄假直到成真）」，令他獲益良多。

此外，他透過聽陳奕迅、容祖兒的歌曲學習粵語及國語；還跟電影《千杯不醉》中情節楊千嬅教吳彥祖咬紅酒塞去練中文。

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▲ 首做男一。（Instagram圖片） +14

翻版金城武

對於被封「翻版金城武」之稱，Adam稱是對方粉絲，因此不覺得活在別人下，反認為屬褒義的讚頌：「很喜歡看他的作品，大家給我這個讚賞很開心。不過，我覺得跟他不太像，我是英文華人，而他是日本華人，大概是類型相似吧。」

至於被指「外表強過實力」的男花瓶，他深明不能改變別人想法，只有以實力去證明：「不夠知識去學習，外表肥胖去減磅。《冥冥之中》導演黃偉賢找我時，他說我經驗不多，看過作品也懷疑我是否做得來，連經理人都懷疑！我會以這番說話作鼓勵看待，香港人喜歡用激將法，我蠻喜歡這種motivation。」

記者：馮雪怡