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【隔離政策】澳門擬暑假放寛入境隔離措施　至酒店醫學監察及家居隔離各7天

社會 17:44 2022/06/06

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澳門擬進一步放寬入境隔離措施。當地行政長官賀一誠指，新冠疫情緩和前提下，希望在暑假進一步放寛入境隔離措施，爭取7天在酒店醫學監察，再7天家居隔離。他又稱，內地因應疫情防控需要，暫時收緊訪澳的旅遊簽注，認為內地亦有跨省旅遊限制，只要當地疫情穩定，相信就會恢復旅遊簽注。

賀一誠今早（6日）出席離島新社區衞生中心開幕式後表示，內地已有4個城市試行「10+7」防疫措施，即10天在指定酒店隔離檢疫，再於家居隔離7天的措施，現正評估成果，等內地完成評估相關防疫措施，澳門會爭取跟隨，而且不排除再放寬措施至「7＋7」，希望可於暑假達到目標，但強調一定要在疫情緩和下才推行。

有消息指港澳在8月可以便利通關，賀一誠指沒有收到消息，強調不是由他個人決定，需交由衞生和治安部門協調。他又認為，暫未有空間再放寬澳門和珠海之間的通關措施，因目前兩地只需7天的新冠病毒核酸檢測證明，已經很寬鬆。

日本本周五（10日）恢復接待外國旅行團，澳門則被列入「黃色名單」，入境者需打3針方可免檢測及檢疫。澳門政府表示有與日本政府聯繫，日方希望國民入境澳門時，可獲豁免隔離檢疫等限制，但當局認為澳門先行放寬的做法並不公平，目前會繼續根據疫情趨勢，持續評估入境措施。目前澳門對來自海外，以及中高風險地區包括來自港台的人士，須在酒店進行14天醫學觀察後再7天家居隔離。

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記者：陳麗娜

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