【資助研究】本年度公共政策研究資助計劃獲27份申請　兩項目獲撥款總額80萬

▲ 本年度公共政策研究資助計劃獲27份申請，兩項目獲撥款總額80萬。（林宇翔攝）

政策創新與統籌辦事處今日（6日）公布2022至23年度公共政策研究資助計劃第一輪申請的審批結果，香港理工大學及香港理工大學專業進修學院項目獲批資助，撥款總額約80萬元。

於2022至23年度第一輪撥款申請，創新辦共接獲27份申請。根據評審委員會的建議，創新辦為兩項研究計劃提供資助，撥款總額約80萬元。該兩項獲資助的研究計劃均與環境的可持續發展議題相關。

兩項獲資助的研究計劃分別為：

香港理工大學：研究利用低成本遙感系統監察香港非法傾倒建築廢料活動項目 總資助金額：港幣281,060

香港理工大學專業進修學院：研究透過建構一個社會行銷干預方案中的利益系統以「輕推」餐廳客人減少餐後廚餘項目 總資助金額：港幣545,790

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責任編輯：李榮忠