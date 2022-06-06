【正能量】天生失去雙手無阻藝術夢　足畫家開班授技促傷健共融

▲ 足畫家盧佩鏞（右一）天生沒有雙手，但她沒有放棄藝術和生活，除了成為足畫家外，更任職建築圖則及工程施工圖電腦繪圖員。（共融香港圖片）

肢體殘障或會為生活帶來限制，但在藝術上，一眾展能藝術家仍能突破自己，畫出與常人無異的佳作。

促進傷健共融的網上平台「共融香港」，近日透過網上直播舉辦「共融香港藝術同樂」即興藝術活動，邀請了4位展能藝術家，帶領20位公眾人士即興在帆布袋上以塑膠彩繪畫。

導師盧佩鏞天生沒有雙手，只能靠足作畫。在是次活動，她就指導藝人李芷晴畫出蘆葦草地上的貓。李芷晴指，與展能藝術導師交流時感到輕鬆，創作過程亦感自在。

▲ 足畫家盧佩鏞（右一）天生沒有雙手，但她沒有放棄藝術和生活，除了成為足畫家外，更任職建築圖則及工程施工圖電腦繪圖員。（共融香港圖片）

聽障導師唐詠然及許培茜平常靠手語溝通，但這並不妨礙他們與公眾溝通，藝人兼漫畫家李偉健就在透過手語翻譯，跟隨導師繪畫出藍天紅花，體現傷健共融。

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責任編輯：陳梓蔚