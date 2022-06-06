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【死因研訊】渣馬跑手比賽期間亡　救護車主管指救護車曾留守原地2分鐘

社會 18:04 2022/06/06

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渣馬跑手比賽期間亡，救護車主管指救護車曾留守原地2分鐘。（資料圖片）

2018年渣打馬拉松比賽期間，50歲男跑手期間暈倒，送院4天後不治，死因研訊今（6日）續。醫療輔助隊救護車主管廖健德今於庭上確認，當日早上已收到指揮站告知，傷者已人事不醒，但隨後指揮站卻要求救護車留守原地2分鐘。律敦治醫院內科副顧問醫生楊維德則供稱，死者入院後被診斷為急性ST段上升心肌梗塞，當時左心室性能少於3成半。

醫療輔助隊救護車主管、署理四級長官廖健德今作供稱，事發當日救護車約於8時23分收到指揮站通知，要求參與救援。由於未得到位置及傷者情況，救護車當時未有駛出。2分鐘後，廖再收到指揮站告知傷者位置後，遂前往傷者位置，並於3分鐘後到達。

廖續指，在首次收到指揮站通知前，曾有急救站人員告知廖有傷者需要救援，但由於救護車需要得到指揮站指引，方能駕駛，故當時未有出發。家屬代表律師向廖指出，由該人員告知廖有人需要救治，至救護車出發時，相隔逾15分鐘，廖同意大概是這個時間。

家屬代表律師再向廖指出，廖於早前警方錄取的口供指，當日8時23分已收到指揮站告知傷者已人事不醒，及知悉傷者位置。當救護車準備出發時，指揮站要求留守原地，直至2分鐘後，方再次要求救護車出發。廖指，上述口供方為正確版本，自己並不清楚為何指揮站要求救護車留守原地2分鐘。

律敦治醫院內科副顧問醫生楊維德則作供稱，死者入院後被診斷為急性ST段上升心肌梗塞，當時左心室性能少於3成半。死者在檢查後發現心臟中有主要血管，出現血塊栓塞，需要進行通波仔手術，隨後在死者情況穩定後，再將死者送往東區醫院。

死者李文德（50歲）於2018年1月21日參加渣打馬拉松10公里賽事途中暈倒，其後被送往律敦治醫院，延至1月24日離世。

聆訊明(7日)續。

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記者：梁錦麟

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