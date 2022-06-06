【公民科】首批6本過審公民科課本名單出爐　涉5間出版社均為中四級適用課本

▲ 教育局今上載首批過審的公民科課本至「適用書目表」。（資料圖片）

高中新課程「公民與社會發展科」已於本學年中四級推行，首年未有經送審課本使用。教育局今（6日）上載首批過審的公民科課本至「適用書目表」，當中6本為中文版，3本為英文版，分別由5間出版社出版，但仍未有已過審的中五級課本名單。

6本中文版教科書均為中四級主題一「『一國兩制』下的香港」的課本，尚未有印行本，分別由5間出版社編製：明報教育出版、香港教育圖書、雅集出版社、名創教育及現代教育研究社，當中教圖將出版兩本。6本教科書價錢由188元至288元不等。最新的適用書目表未有適用於中五級使用的課本。

公民科科主任、福建中學（小西灣）助理校長李偉雄向TOPick表示，校方暫未收到出版社的教師樣本書，如果收齊多本樣本書後，各公民科教師會看畢每本書，再一起開會討論各本書的優缺點，需時至少一周。他又說，學校已擬訂來年書單，若趕不及在印刷書單前選書，校方或考慮在7月份替學生集體訂書，「都唔係咁難解決。」對於教育局尚未公布中五級的過審教科書名單，李偉雄說可採取今年於中四級的做法，利用教育局於網上公布的資源及教材，「可能要幫學生調節下心理，有本教科書同學會覺得穩陣啲。」

教育局今於「課本評審機制正面睇」為題發表文章，指出課本評審工作由當局成立的評審小組進行，成員包括局內和局外的評審員，包括相關專科組的人員、現職學校校長、教師、大學學者等。評審小組會按課程指引和課本編纂指引，為課本進行評審，並綜合各評審員的主要意見供出版社參考；通過評審的課本會被納入「適用書目表」，供學校參考選用。

教育局強調，評審小組不會替出版社逐字逐句校對及建議改寫課本的文字表述，出版社有責任於送審課本前完成所有校對工作。評審報告會提供有待更正之處的建議舉隅，只屬部分例子，不會要求以特定的表述方式編寫課本內容；若出版社在任何時間發現課本有紕漏或資料過時，需要盡快「更正」或「澄清」，並於新課本或改版課本發售前，將印行本送交教育局查核。在發行印行本後，出版社則可通過「勘誤表」、「重印兼訂正」等方式修訂內容提交相關申請。

教育局又說，公民科的審書時間大幅壓縮，為公平起見，在主題一課本覆檢程序未完成前，嚴禁出版社以任何形式公開課本及其相連學材或教材的任何內容；如有違反，會按違規的嚴重性及出版社的過往紀錄考慮跟進行動，包括發出警告、延後將其課本資料上載至教育局「適用書目表」網頁，甚或暫停接受有關出版社的課本送審一段時間等。

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記者：黃悅晴