【癌症殺手】肺癌年殺4000人屬頭號癌症殺手　醫生教自我檢測肺癌「杵狀指」

▲ 肺癌初期徵兆並不明顯，往往到晚期才確診，因此死亡率偏高。

肺癌是本港頭號癌症殺手，2019年本港錄得5,575宗肺癌新症，死亡個案有4,033宗，在各項癌症中名列首位。肺癌初期徵兆並不明顯，往往到晚期才確診，因此死亡率偏高。有胸腔外科醫生就曾分享一個簡易自我檢測方法，透過觀察手指能發現是否有「杵狀指」（肺癌徵兆之一）的徵狀。

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台灣節目《健康2.0》曾邀請胸腔外科醫生陳百璽，分享自我檢測「杵狀指」的簡單方法。首先是將兩隻食指第一節的指節彎曲，並靠在一起，再將指尖靠攏，此時觀察指間的空隙，正常情況下可看到狹長的菱形空隙，但假如手指間沒有菱形空隙，則代表出現「杵狀指」。

點擊下圖睇一招自我檢測「杵狀指」：

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陳百璽亦提出另一個方法，就是將食指與眼睛呈平視觀察。一般而言，甲床與第一指節的角度約為150至160度，假如出現「杵狀指」，兩者角度會變得較平，甚至會超過180度。

手指頭肥大確診肺癌半年後病逝

台灣資深醫療記者洪素卿在節目上分享一宗案例，表示曾有一位50多歲的「煙民」走路時容易氣喘，亦有胸悶情況。由於他身邊的一個朋友因肺癌離世，生前亦曾出現過咳嗽、氣喘等症狀，手指頭更變得肥大，結果在確診肺癌末期半年後病逝，令這位「煙民」也嚇得立即求醫，結果發現同患肺癌。

對於「杵狀指」的形成，洪素卿解釋，是由於心血管疾病或慢性肺病患者出現嚴重缺氧情況時，肢體末端循環不好會導致腫脹；而腫瘤會分泌某些生長因子，也會令手指末端腫大症狀特別明顯。

肺癌成因及7大徵狀

據統計顯示，10個死於肺癌的病者中有9個是吸煙者。吸煙人士患上肺癌的機率是非煙民的20倍，而經常吸食二手煙，亦會較普通人患上肺癌的機會高兩至三倍。除了吸煙外，以下因素也會增加患上肺癌機會：

長期缺乏進食新鮮蔬菜、水果和含豐富維他命A的食物

長期吸入廚房油煙

經常進食經燒烤、醃製的食物

長期吸入燃燒香燭的煙霧

種族或遺傳因素

如果出現以下徵狀，可能就是患上肺癌徵兆：

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責任編輯：羅嘉欣