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【4區污水陽性】港府派35.7萬個快測包　涉荃灣怡龍別墅、淺水灣影灣園等

社會 19:04 2022/06/06

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

港府派35.7萬個快測包，涉荃灣怡龍別墅、淺水灣影灣園等。（資料圖片）

政府今日（6日）表示，因應黃大仙、南區、荃灣及中西區污水檢測結果呈陽性，當區的民政事務處將會陸續向有關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約35.7萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

有關地點如下：

  • 黃大仙區：東頭（二）邨
  • 南區：淺水灣麗景園、淺水灣花園大廈、影灣園、保華大廈、Grosvenor Place、淺水灣大廈、天風樓、淺水灣道119號、利東邨、漁安苑、深灣軒、鴨脷洲中心、高寶閣、南區‧左岸、利豐大廈、僑民大廈、樂景大廈及怡安大廈的
  • 荃灣區：珀麗灣、豪景花園、豪景花園依麗小築、浪翠園第一至四期、海雲軒、帝華軒、怡龍別墅及龍騰閣、田寮新村、馬灣大街村中、馬灣大街村北、馬灣大街村南、馬灣大街村東、馬灣漁民村屋、深井村、圓墩村、青龍頭新村及瀧珀
  • 中西區：士丹頓街、卑利街、堅道及必列者士街附近一帶住宅

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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責任編輯：李榮忠

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