【護膚美顏】KORRES x INFINITI C無麩質生酮下午茶盛宴　人均$299起兼送12件皇牌產品套裝

▲ 期間限定 KORRES x INFINITI C 下午茶。(圖片由品牌提供)

希臘第一科研天然護膚品牌KORRES與INFINITI C合作，推出期間限定「下午茶盛宴」，打造出各款無麩質生酮美點。大家除可以享用愛琴海風情的夏日健康美點外，更立即可獲贈一系列KORRES的旗艦級護膚產品（價值$695），讓身體由內到外一同抗氧化、抗衰老！

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期間限定KORRESxINFINITI C下午茶盛宴

▲ 自家製無麩質餅點。(圖片由品牌提供)

精選三文治 黑松露蛋沙律、牛油果蟹肉、魚子醬煙三文魚配青瓜乳酪 自家製鹹點 迷你煙肉芝士批、燒牛肉青瓜乳酪批、煙三文魚生酮多士 自家製無麩質餅點 皇室伯爵茶特濃朱古力及玫瑰荔枝馬卡龍、抹茶玫瑰瑪德蓮蛋糕配自製玫瑰醬、生酮士多啤梨玫瑰酒意式奶凍（無酒精）、生酮玫瑰酒雜莓蛋榚（無酒精）榚 無麩質生酮鬆餅 牛油鬆餅配自製生酮士多啤梨果醬及草飼牛油

自選餐飲2杯（可額外付費轉為雞尾酒或無麩質啤酒一杯）

定價：$598/2位用

凡享用此下午茶盛宴，即可獲贈：

▲ KORRES 12 件皇牌產品。(圖片由品牌提供)

KORRES 12件皇牌旅行套裝（價值：$655），包括：

1. 乳酪益菌潔面乳4ml x2

2. 乳酪益菌滋養保濕面霜20ml x1

3. 乳酪益菌即效舒緩面膜4ml x3

4. 野玫瑰維他命C美白保濕2合1晚霜16ml x1

5. 野玫瑰維他命C美白祛斑面霜1.5ml x2

6. 冰河黑松4D拉提睡眠面膜20ml x1

7. 冰河黑松4D拉提面部精華1.5ml x2

8. KORRES萬寧美容專櫃$50現金券x2

＊優惠日期：由即日起至2022年7月31日

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3大皇牌系列

KORRES融滙古典藥草學療法及現代科學技術，3大系列提供全方位的護膚產品，分別為希臘乳酪益菌系列、地中海野玫瑰美白袪斑系列及冰河黑松抗重力提升系列。

KORRES希臘乳酪益菌系列

善用希臘乳酪的獨特性，首創選用食用級希臘乳酪作為護膚產品主要成份，保存希臘乳酪中的大量蛋白質、礦物質、維他命，比普通乳酪強2.5倍，而且保留當中最優質的益生菌活性。

乳酪益菌潔面乳—豐富泡沫可輕易洗去多餘油脂、黑頭粉刺丶痤瘡桿菌，洗走皮膚上壞菌再補充益菌，促進皮膚微生態平衡。3天內能控制長痘問題及面泛油光，90天內痘痘情況不復發。

乳酪益菌滋養保濕面霜—抑制空氣降落皮膚上的害菌，提供48小時長效水份及鎖水、減淡細紋。

乳酪益菌即效舒緩面膜—10分鐘急救敏感、痘痘、缺水，保濕力長達48小時、提升皮膚彈性、均勻膚色、淡斑去印、收毛孔。

地中海野玫瑰美白袪斑系列

嚴選地中海的野玫瑰精煉，含豐富脂肪酸Omega 3及6，維他命A、B及茄红素，不含光敏成份，有效去斑袪皺，均勻膚色，成份天然溫和，適合敏感皮膚人士使用。

野玫瑰維他命C美白祛斑面霜—效撃退暗啞、乾紋、色斑、敏感、面油及增加皮膚彈性，並可24小時持續注水補濕、均勻膚色、舒緩鎮靜。

野玫瑰維他命C美白保濕2合1晚霜—美白同時保濕，特別修護敏感及缺水皮膚，強效保濕易吸收，大大改善色斑、膚色暗沉、暗瘡印及色素沉澱，減淡細紋，可作晚霜或厚敷當作面膜使用。

冰河黑松抗重力提升系列

萃取黑松抗氧多酚，保持皮膚緊緻、防止皺紋和下垂方面的功效，保持年輕青春肌底，減慢及改善皮膚老化

冰河黑松4D拉提面部精華—促進肌膚彈性蛋白及膠原蛋白合成，提升皮膚緊緻度，有效地針對動態紋，特別是額頭抬頭紋、眉心紋、眼角魚尾紋、法令紋等。

冰河黑松4D拉提睡眠面膜—強化肌膚屏障，提升細胞鎖水能力。協同功效促進細胞更新、增加皮膚彈性、平滑肌膚紋理。

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