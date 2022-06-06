【香港小姐2022】林作聲稱睇好「重慶綺夢」　今晚開直播回應TVB訴訟

「抽水王」林作早前因在網上形容TVB港姐大多為「豬扒」，結果被TVB發律師信要求道歉。但林作卻似乎「冇有怕」，上周更踩場，在港姐首輪面試當天與女友裕美直撃報名佳麗，更用電話開直播聲自己只是反映民意。

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今日（6月6日）林作再「挑機」指，因為TVB要求他在明天（6月7日）下午5時前答覆道歉一事，所以他在個人社交平台稱：「本人將會在今晚7點30分在Instagram及Facebook Page同時直播，官方正式回應就TVB針對本人對香港小姐言論提出訴訟一事，並提供問答環節，尊重民意。」

他在最後更寫道：「今晚，盡顯功力，一地花生，收視破表。」

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林作欣賞「重慶綺夢」

事實林作收TVB律師信後一直全力反擊，由今屆港姐首輪面試起，便不時在個人社交平台回應港姐一事。

而且他在今日凌晨更發文指，睇好當日穿紅裙面試的「重慶綺夢」，更向TVB表示：「如果你願意通知她參加下一輪競選的話，本人願意大局為重，以和為貴，鄭重道歉，並連連稱讚TVB之眼光。」

其實林作所指「重慶綺夢」英文名叫Atlantico，今年24歲，因為她來自重慶及嘴角有顆銷魂癦，所以被戲稱為「重慶綺夢」。