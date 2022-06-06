  • 29°C
香港時間 : 2022606日 (週一) 20:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐2022】林作聲稱睇好「重慶綺夢」　今晚開直播回應TVB訴訟

娛樂 19:29 2022/06/06

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

「抽水王」林作早前因在網上形容TVB港姐大多為「豬扒」，結果被TVB發律師信要求道歉。但林作卻似乎「冇有怕」，上周更踩場，在港姐首輪面試當天與女友裕美直撃報名佳麗，更用電話開直播聲自己只是反映民意。

最新影片推介：林凱恩專訪

今日（6月6日）林作再「挑機」指，因為TVB要求他在明天（6月7日）下午5時前答覆道歉一事，所以他在個人社交平台稱：「本人將會在今晚7點30分在Instagram及Facebook Page同時直播，官方正式回應就TVB針對本人對香港小姐言論提出訴訟一事，並提供問答環節，尊重民意。」

他在最後更寫道：「今晚，盡顯功力，一地花生，收視破表。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

林作欣賞「重慶綺夢」

事實林作收TVB律師信後一直全力反擊，由今屆港姐首輪面試起，便不時在個人社交平台回應港姐一事。

而且他在今日凌晨更發文指，睇好當日穿紅裙面試的「重慶綺夢」，更向TVB表示：「如果你願意通知她參加下一輪競選的話，本人願意大局為重，以和為貴，鄭重道歉，並連連稱讚TVB之眼光。」

其實林作所指「重慶綺夢」英文名叫Atlantico，今年24歲，因為她來自重慶及嘴角有顆銷魂癦，所以被戲稱為「重慶綺夢」。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐2022】香港小姐首輪面試直撃　一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】
10:20 2022/06/02
【香港小姐2022】香港小姐首輪面試直撃　一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】
【香港小姐2022】「自信組」佳麗展現出勇氣　最年幼參加者只17歲半【多圖】
17:28 2022/06/02
【香港小姐2022】「自信組」佳麗展現出勇氣　最年幼參加者只17歲半【多圖】
【香港小姐2022】港姐熱門佳麗大比拼　連詩雅師妹+林俊賢愛女+翻版超蓮+迷你版Baby
18:30 2022/06/03
【香港小姐2022】港姐熱門佳麗大比拼　連詩雅師妹+林俊賢愛女+翻版超蓮+迷你版Baby

你可能感興趣

【香港小姐2022】香港小姐首輪面試直撃　一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】
10:20 2022/06/02
【香港小姐2022】香港小姐首輪面試直撃　一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】
【香港小姐2022】「自信組」佳麗展現出勇氣　最年幼參加者只17歲半【多圖】
17:28 2022/06/02
【香港小姐2022】「自信組」佳麗展現出勇氣　最年幼參加者只17歲半【多圖】
【香港小姐2022】港姐熱門佳麗大比拼　連詩雅師妹+林俊賢愛女+翻版超蓮+迷你版Baby
18:30 2022/06/03
【香港小姐2022】港姐熱門佳麗大比拼　連詩雅師妹+林俊賢愛女+翻版超蓮+迷你版Baby
林作 娛樂人物職業 演員 香港小姐 TVB

最高瀏覽

【逆市創業】港隊球員劉子禮為籃球棄做消防　儲100萬3年開4餐廳︰做運動員唔一定無出路
01:12 2022/05/21
【逆市創業】港隊球員劉子禮為籃球棄做消防　儲100萬3年開4餐廳︰做運動員唔一定無出路
【創業追夢】為濕疹兒子製護膚品創出一盤生意　前教師媽媽售天然用品年銷200萬元
16:15 2022/05/23
【創業追夢】為濕疹兒子製護膚品創出一盤生意　前教師媽媽售天然用品年銷200萬元
【投資秘技】牙醫變身投資達人曾輸千萬元東山再起　擁逾百物業點評股民兩大常犯錯誤
10:13 2022/05/12
【投資秘技】牙醫變身投資達人曾輸千萬元東山再起　擁逾百物業點評股民兩大常犯錯誤