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【小一報名】聖士提反書院附屬小學全港唯一寄宿小學　小一入學申請6月30日截止

中小學 15:32 2022/06/06

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聖士提反書院附屬小學6月6日至30日，接受2023-24年度小一入學申請。（湯致遠攝）

位於赤柱的私立名校聖士提反書院附屬小學已有80多年歷史，星爸鄭中基亦為一對子女選讀該校。聖士提反書院附屬小學本周一（6日）起接受小一報名，家長可以留意申請詳情。

本地寄宿學校不多，位於赤柱的聖士提反書院附屬小學就是全港唯一的寄宿小學，小六學生需在校寄宿一年，這是該校的特色之一。寄宿課程涵蓋音體藝，學生有機會參與運動、欣賞藝術展覽和戲劇，也提供領袖訓練及教授生活技能等。

最新影片︰

Portfolio不多於5張A4紙

聖士提反提供約100個小一學額，每年有約2,000人申請。校方由6月6日至30日接受2023-24年度小一入學申請，家長填妥網上申請表（按此連結）及上載所需文件，並於7月11日前向校方郵寄 / 遞交學生資料冊（Portfolio）。Portfolio不可多於5張A4紙，可底面兩用，校方將選取約800名申請人進行面試。

面試將於10月7日及8日進行，約30分鐘的廣東話、普通話及英語面試，內容圍繞申請人的生活及經驗。校方將評核小朋友的聆聽能力、理解能力、歸納能力、組織能力、表達能力，合適的小朋友及其家長將獲邀到校面談。

衛燕華校長早前接受TOPick專訪時表示，校方在第一輪面試會記錄小朋友符合的特質，第二輪面試則與家長會面傾談。「家長的參與度很大，共同理念一致，是我們最想要的家長」，衛校長直言不希望學生「死讀書」，因此收生看重小朋友全面發展。有小朋友的學科成績表很亮麗，甚至全級考第一，卻未必是聖士提反想要的學生。

【申請詳情】

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責任編輯︰駱秀玲

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