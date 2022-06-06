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【新冠疫苗】港府認可沙特阿拉伯疫苗接種紀錄　本周三起實施

社會 19:37 2022/06/06

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港府認可沙特阿拉伯疫苗接種紀錄，本周三起實施。（資料圖片）

政府今日（6日）公布，已與沙特阿拉伯政府完成商討，將認可沙特阿拉伯發出的疫苗接種紀錄，作為曾於海外地區逗留的抵港人士的認可疫苗紀錄。相關安排將由6月8日（星期三）凌晨零時起實施。

由6月8日凌晨零時起，持有由沙特阿拉伯相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的人士，可從海外地區登機來港。有關旅客所接種的疫苗必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

政府對海外抵港人士入境實施嚴格防控措施，要求曾逗留任何海外地區的人士，必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機來港。認可疫苗接種紀錄包括

  • 香港發出的疫苗接種紀錄
  • 由內地或澳門當局或其認可機構發出的疫苗接種紀錄或認證文件
  • 由經世界衞生組織指明當地監管機構為嚴格監管機構的國家的相關主管當局或其認可機構發出的疫苗接種紀錄或認證文件
  • 香港與當地政府達成認可安排而由當地相關主管當局或認可機構發出的疫苗接種紀錄或認證文件
  • 香港與某機構達成認可安排而由該機構發出的疫苗接種紀錄。

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責任編輯：李榮忠

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