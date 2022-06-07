【反恐舉報】警推反恐舉報熱綫　設賞金鼓勵舉報

▲ 警方推出反恐舉報熱綫取代反暴力熱綫。（陳國峰攝）

警方明日（8日）推出反恐舉報熱綫，取代反暴力熱綫，以短訊及微信接收舉報，並首設賞金制度，以嚴重傷人及謀殺為例，舉報人可獲發多達80萬元賞金，鼓勵市民就恐怖活動提供情報；惟警方強調如被發現惡意舉報，或被控浪費警力或提供虛假信息。

「反暴力熱綫」自2019年啟用而來，警方接獲逾134萬宗舉報，明日起將以「反恐舉報熱綫」取代。跨部門反恐專責組高級警司梁偉基表示，香港現時仍維持中度恐襲級別，即有受襲風險，但未有具體情報顯示香港成受襲目標。他相信，反恐舉報熱綫啟用後，市民將提供更多涉及恐怖活動的情報，有助警方打擊相關罪行。

梁偉基指，反恐舉報熱綫保留原有舉報渠道，即短訊、微信及電郵，只改了短訊號碼。他提醒，市民若發現任何可疑人物及物品可作舉報，尤其保安、實驗室、物流及五金行等行業，較一般人更容易遇上涉及恐怖活動的情況，需格外留意可疑人物。

由於市民一般難以分辨可疑人物，專責組去年5月起展開「見疑即報」公眾教育，教導市民識別可疑人物、物品及活動。梁偉基指出，市民如發現有可疑人物到場地勘察、試圖打開場地的保安設施、鼓吹恐怖主義言論、攜印有社會運動口號的旗幟及物品等，即可匿名或實名用文字、相片、影像等方式透過上述渠道作舉報。

如市民提供的情報對案件有關鍵性協助，待案件完成檢控後將根據機制，按案件的嚴重性及性質向舉報人發放賞金。梁偉基以嚴重傷人及謀殺案的懸紅為例，市民若提供相關情報，將向市民發放40至80萬元不等，鼓勵市民舉報。

但梁偉基強調，市民若只為了賞金而濫用、作出虛報或惡意舉報，一經調查屬實，或會被控浪費警力或提供虛假信息，籲市民勿以身試法。他又提醒，反恐舉報熱綫只接收非緊急舉報，如遇上緊急情況，市民需致電999報案。

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記者：盧佩琳