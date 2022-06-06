【傑出學生】25位大學生獲頒創新科技獎學金　最多可獲15萬獎學金到海外交流

▲ 左起：陸巧澄、陳曉筠、李國駿、劉樹霖、李懿。（陳國峰攝）

2022年創新科技獎學金結果出爐，25位來自6間院校的大學本科生獲頒獎學金，他們分別就讀醫科、生物科學、航空工程學等學科，將可參加海外或內地暫讀計劃等項目。

創新科技署、滙豐及香港青年協會合辦的「創新科技獎學金」踏入第12屆，合資格的理科、工科和醫護學科的本科生可透過所屬大學的校長提名，再經過甄選委員會面試，每年選出25名得獎學生。每名學生獲頒最多15萬獎學金，以資助參與一系列項目，包括海外或內地暫讀計劃等。

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其中一名獲獎學生為港大內外全科醫學士學生李懿，她自小患濕疹，弟弟更有嚴重花生敏感，曾因哮喘入院及患上過敏性休克。自小已對醫學有濃厚興趣，李懿說希望以研究醫學相關的創新科技，進行更多有關預防性治療的研究，能在患者病發前就作出醫治，減少受疾病的影響。

科大理學士（生物科學）學生陸巧澄就希望在中小學STEM教育中推動探究式教學模式，令同學可更好地探索科學的樂趣，亦希望可協助培育香港創科界人才。自小熱衷於飛機的理大航空工程學工學士學生李國駿就說，希望學習航空與人工智能結合的相關科技，探究融合科技及人為駕駛的可能性，並期望日後可把海外自動化駕駛及人工智能技術引入香港航空業，減少飛機失事的機會。

曾於香港天文台實習的港大理學士學生陳曉筠就說，實習期間發現香港天氣預測系統有改進空間，期望日後可推進香港天氣預測系統的發展。中大地球系統科學理學士（大學科學組）學生劉樹霖熱衷於氣候變化及環境科技，期望到環境保育意識高的國家交流，學習當地環境保育及可持續發展的科技，日後為達淨零排放的目標作貢獻。

▲ 林鄭月娥。（陳國峰攝）

行政長官林鄭月娥於頒獎典禮致辭時說，期望獲獎學金的學生可把握機會吸收更多知識，日後為香港的創科發展作貢獻。她又說，本港的創科能力獲中央政府認同，日後會繼續融入國家發展，包括促進與內地在創科方面的合作。

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記者：黃悅晴