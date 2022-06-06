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【食物中毒】4人上環美心MX午餐後懷疑食物中毒　均曾進食叉燒菜脯炒蛋飯

社會 20:08 2022/06/06

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4人上環美心MXi午餐後現腹痛等症狀，均曾進食叉燒炒蛋飯。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（6日）正調查2宗懷疑食物中毒個案，4人在6月3日在上環美心MX午膳，均有進食叉燒炒蛋飯，其後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐和發燒等病徵。

首宗個案涉及一男一女，年齡為3及34歲。他們6月3日於上環美心MX午膳，並於進食後約9至10小時出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐和發燒等病徵；另一宗個案涉及一男一女，年齡均為51歲。他們同日進食同一所食肆的食物，約8至10小時後出現類似病徵。

4名受影響人士已求醫，當中3人需入院，全部病人情況穩定。

美心集團表示，就有關美心MX上環富衛分店，懷疑有客人進食後不適事件，集團非常關注，該分店已立即停售有關菜式，即叉燒菜脯炒蛋飯，集團現正配合食環署跟進事件。

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責任編輯：李榮忠

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