【內幕】郭富城好武功律師　相隔22年與吳鎮宇再合作

▲ 電影《內幕》舉行開鏡拜神儀式。

郭富城、吳鎮宇、任達華、方中信、湯怡、周勵淇、陳國邦、姜大衛、駱應鈞、李靖筠等，在今日（6月6日）於屯門出席由麥兆輝執導電影《內幕》的開鏡拜神儀式。投資此片的老闆楊受成亦有到場打氣。

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城城表示，今次是電影《公元2000》後，相隔22年再與吳鎮宇合作，但上次同場的對手戲不多，但今次演一位懂跆拳道的大狀，與飾演警察的鎮宇合作對付壞人。

但意想不到，城城與麥兆輝曾合作，就是1996年的《浪漫風暴》，當時麥兆輝尚是副導演，因此城城表示很開心這次可以與一班舊拍檔再碰頭。

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