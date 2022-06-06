【內幕】郭富城好武功律師 相隔22年與吳鎮宇再合作 娛樂 19:01 2022/06/06 分享： 分享： 熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄 ▲ 電影《內幕》舉行開鏡拜神儀式。 郭富城、吳鎮宇、任達華、方中信、湯怡、周勵淇、陳國邦、姜大衛、駱應鈞、李靖筠等，在今日（6月6日）於屯門出席由麥兆輝執導電影《內幕》的開鏡拜神儀式。投資此片的老闆楊受成亦有到場打氣。 最新影片推介：林凱恩專訪 城城表示，今次是電影《公元2000》後，相隔22年再與吳鎮宇合作，但上次同場的對手戲不多，但今次演一位懂跆拳道的大狀，與飾演警察的鎮宇合作對付壞人。 但意想不到，城城與麥兆輝曾合作，就是1996年的《浪漫風暴》，當時麥兆輝尚是副導演，因此城城表示很開心這次可以與一班舊拍檔再碰頭。 ▼點擊圖片放大 +6 +5 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計 憶亡母感觸現更珍惜家庭時光【有片】 00:02 2020/09/18 【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計 憶亡母感觸現更珍惜家庭時光【有片】 【低調行善】郭富城收藏26年的秘密 在昏迷騎師耳邊唱歌增蘇醒機會 16:49 2020/09/12 【低調行善】郭富城收藏26年的秘密 在昏迷騎師耳邊唱歌增蘇醒機會 【MIRROR成員】為郭富城伴舞片再瘋傳 神徒讚Anson Lo：由舞蹈員至成教主【有片】 16:39 2021/08/02 【MIRROR成員】為郭富城伴舞片再瘋傳 神徒讚Anson Lo：由舞蹈員至成教主【有片】 【我要做業主】黃日華35年前家居曝光 華哥提攜後輩收留郭富城暫住 18:23 2021/10/23 【我要做業主】黃日華35年前家居曝光 華哥提攜後輩收留郭富城暫住 【同心抗疫】郭富城捐逾3萬件應援物品贈基層 城城呼籲捐輸：行善刻不容緩 16:37 2022/03/18 【同心抗疫】郭富城捐逾3萬件應援物品贈基層 城城呼籲捐輸：行善刻不容緩 你可能感興趣 【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計 憶亡母感觸現更珍惜家庭時光【有片】 00:02 2020/09/18 【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計 憶亡母感觸現更珍惜家庭時光【有片】 【低調行善】郭富城收藏26年的秘密 在昏迷騎師耳邊唱歌增蘇醒機會 16:49 2020/09/12 【低調行善】郭富城收藏26年的秘密 在昏迷騎師耳邊唱歌增蘇醒機會 【MIRROR成員】為郭富城伴舞片再瘋傳 神徒讚Anson Lo：由舞蹈員至成教主【有片】 16:39 2021/08/02 【MIRROR成員】為郭富城伴舞片再瘋傳 神徒讚Anson Lo：由舞蹈員至成教主【有片】 郭富城 吳鎮宇 導演 電影股