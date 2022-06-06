  • 29°C
香港時間 : 2022606日 (週一) 20:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內幕】郭富城好武功律師　相隔22年與吳鎮宇再合作

娛樂 19:01 2022/06/06

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

電影《內幕》舉行開鏡拜神儀式。

郭富城、吳鎮宇、任達華、方中信、湯怡、周勵淇、陳國邦、姜大衛、駱應鈞、李靖筠等，在今日（6月6日）於屯門出席由麥兆輝執導電影《內幕》的開鏡拜神儀式。投資此片的老闆楊受成亦有到場打氣。

最新影片推介：林凱恩專訪

城城表示，今次是電影《公元2000》後，相隔22年再與吳鎮宇合作，但上次同場的對手戲不多，但今次演一位懂跆拳道的大狀，與飾演警察的鎮宇合作對付壞人。

但意想不到，城城與麥兆輝曾合作，就是1996年的《浪漫風暴》，當時麥兆輝尚是副導演，因此城城表示很開心這次可以與一班舊拍檔再碰頭。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計　憶亡母感觸現更珍惜家庭時光【有片】
00:02 2020/09/18
【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計　憶亡母感觸現更珍惜家庭時光【有片】
【低調行善】郭富城收藏26年的秘密　在昏迷騎師耳邊唱歌增蘇醒機會
16:49 2020/09/12
【低調行善】郭富城收藏26年的秘密　在昏迷騎師耳邊唱歌增蘇醒機會
【MIRROR成員】為郭富城伴舞片再瘋傳　神徒讚Anson Lo：由舞蹈員至成教主【有片】
16:39 2021/08/02
【MIRROR成員】為郭富城伴舞片再瘋傳　神徒讚Anson Lo：由舞蹈員至成教主【有片】
【我要做業主】黃日華35年前家居曝光　華哥提攜後輩收留郭富城暫住
18:23 2021/10/23
【我要做業主】黃日華35年前家居曝光　華哥提攜後輩收留郭富城暫住
【同心抗疫】郭富城捐逾3萬件應援物品贈基層　城城呼籲捐輸：行善刻不容緩
16:37 2022/03/18
【同心抗疫】郭富城捐逾3萬件應援物品贈基層　城城呼籲捐輸：行善刻不容緩

你可能感興趣

【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計　憶亡母感觸現更珍惜家庭時光【有片】
00:02 2020/09/18
【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計　憶亡母感觸現更珍惜家庭時光【有片】
【低調行善】郭富城收藏26年的秘密　在昏迷騎師耳邊唱歌增蘇醒機會
16:49 2020/09/12
【低調行善】郭富城收藏26年的秘密　在昏迷騎師耳邊唱歌增蘇醒機會
【MIRROR成員】為郭富城伴舞片再瘋傳　神徒讚Anson Lo：由舞蹈員至成教主【有片】
16:39 2021/08/02
【MIRROR成員】為郭富城伴舞片再瘋傳　神徒讚Anson Lo：由舞蹈員至成教主【有片】
郭富城 吳鎮宇 導演 電影股

最高瀏覽

【逆市創業】港隊球員劉子禮為籃球棄做消防　儲100萬3年開4餐廳︰做運動員唔一定無出路
01:12 2022/05/21
【逆市創業】港隊球員劉子禮為籃球棄做消防　儲100萬3年開4餐廳︰做運動員唔一定無出路
【創業追夢】為濕疹兒子製護膚品創出一盤生意　前教師媽媽售天然用品年銷200萬元
16:15 2022/05/23
【創業追夢】為濕疹兒子製護膚品創出一盤生意　前教師媽媽售天然用品年銷200萬元
【投資秘技】牙醫變身投資達人曾輸千萬元東山再起　擁逾百物業點評股民兩大常犯錯誤
10:13 2022/05/12
【投資秘技】牙醫變身投資達人曾輸千萬元東山再起　擁逾百物業點評股民兩大常犯錯誤