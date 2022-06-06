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【港人回憶】網傳優之良品全線結業　官網失效多間分店已落閘

社會 21:16 2022/06/06

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

網傳優之良品將全線結業。（資料圖片）

連鎖零食店優之良品或不敵疫情全線結業，有網民指，目睹其僅餘分店清空貨架，又引述店內員工指，今日將是全線優之良品的last day。

優之良品官網已無法使用。（網上圖片）

網上瘋傳優之良品面臨全線結業，有網民指目睹有分店已清空貨架，職員更指今日將是「最後一日」；亦有網民拍攝到旺角西洋菜南街的優之良品分店，早在晚上7時許已落閘關門，門外無任何告示。

在晚上9時，優之良品的官方網站已無法瀏覽，其公司總部及各分店電話均無法打通，TOPick記者正透過電郵向優之良品查詢。

優之良品有限公司於1993年成立，過去是不少旅客買「手信」的指定地點，在過去零食市場競爭較小的時候，更吸引不少香港家庭買牛肉乾和涼果。

然而，隨優品360°、松坂庫、759阿信屋等品牌加入市場，零食市場的競爭越趨激烈，加上疫情令旅客清零，優之良品生意大受打擊。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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記者：陳梓蔚

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