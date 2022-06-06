【抗日戰爭】教育局續推抗日戰爭教育支援　試驗以戲劇教育研習「九一八事變」

▲ 教育局今，將於2022年繼續推行「中國抗日戰爭歷史教育」的教師專題活動。（資料圖片）

教育局今（6日）表示，將於2022年繼續推行「中國抗日戰爭歷史教育」的教師專題講座暨實地考察系列活動、教學支援計劃及學與教資源，包括於9至11月推出「九一八事變」戲劇教育活動。

教育局今日向各中小學發通告，指出將繼續舉行「中國抗日戰爭歷史教育」系列活動，包括以戲劇教育的形式研習「九一八事變」的教學試驗計劃，以支援教師教學並提高學生研習歷史的興趣；另亦會在今年9至10月推出「研習中國抗日戰爭史的新視角」專題講座，從當時的國際形勢和世界反法西斯戰爭的宏觀角度，了解抗日戰爭在歷史發展上的重要性和意義。

教育局又說，適逢今年為東江縱隊港九獨立大隊成立80周年，將舉辦相關講座及實地考察活動，讓師生了解本港於抗戰期間的角色和貢獻，認識戰時香港民眾的愛國精神和事蹟。

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責任編輯：黃悅晴