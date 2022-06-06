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【第五波疫情】網傳優之良品全線結業　邵家輝敦促政府加強支援業界「做大個餅」

社會 21:51 2022/06/06

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網傳優之良品全線結業，邵家輝敦促政府加強支援業界「做大個餅」。（資料圖片）

屬不少港人回憶的連鎖零食店優之良品或不敵疫情全線結業，有網民指，目睹其僅餘分店清空貨架，又引述店內員工指，今日將是全線優之良品的last day，而優之良品的官方網站已無法瀏覽，其公司總部及各分店電話均無法打通。（詳情即看【下一頁】

立法會批發及零售界議員邵家輝表示，對優之良品不是太了解，暫時未知是否結業及其結業的原因，但疫情持續兩年多，特別是第五波疫情，令不少企業停業數月，雖近月市面逐步恢常，人流增多，但仍難彌補損失，不少商戶捱不住亦為常理。

邵家輝指，政府在如此嚴峻的營商環境，仍不斷專注在勞工福利，令業界情況雪上加霜，更多商戶認為「做唔到落去」決意結業，他敦促政府加強支援業界，「做大個餅」才有健康營商環境。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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記者：李榮忠

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疫情 結業 批發 邵家輝 零售 零食 立法會

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