消息：七一回歸慶典出席高官　或需提前一周「閉環」隔離檢疫

▲ 候任特首李家超。（經濟日報資料圖片）

今年是回歸25周年，政圈各方關注，國家主席習近平會否親自來港，主持特區政府換屆儀式。消息指，現屆和新一屆政府班子核心成員，料須於七一回歸日前，隔離檢疫7日。

雖然習近平至今仍未決定，下月1日會否親自來港，為候任特首李家超和新一屆問責班子監誓；但據了解，他們需要在領導人訪港前一星期，開始進行隔離檢疫。

據悉，現任特首林鄭月娥、多名常任秘書長，以及一眾行政會議成員，同樣要進行隔離。

消息指，他們在6月最後一周，需要「閉環」生活，有機會不能與家人同住，可能要改為入住酒店。

消息人士指，本港疫情目前有復甦象，特區政府有需要就今年七一，制定防疫方案，確保訪港的領導人，不會暴露於風險當中。

據了解，港府官員早前正研究，將習近平的訪港行程，壓縮至只有1日，即僅在7月1日當日訪港，出席新一屆政府就職典禮，並發表重要講話；亦會視察解放軍駐港部隊、會見本港要員，有可能同日返回內地。

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