  • 29°C
香港時間 : 2022606日 (週一) 23:16
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消息：七一回歸慶典出席高官　或需提前一周「閉環」隔離檢疫

政治 22:18 2022/06/06

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

候任特首李家超。（經濟日報資料圖片）

今年是回歸25周年，政圈各方關注，國家主席習近平會否親自來港，主持特區政府換屆儀式。消息指，現屆和新一屆政府班子核心成員，料須於七一回歸日前，隔離檢疫7日。

雖然習近平至今仍未決定，下月1日會否親自來港，為候任特首李家超和新一屆問責班子監誓；但據了解，他們需要在領導人訪港前一星期，開始進行隔離檢疫。

據悉，現任特首林鄭月娥、多名常任秘書長，以及一眾行政會議成員，同樣要進行隔離。

消息指，他們在6月最後一周，需要「閉環」生活，有機會不能與家人同住，可能要改為入住酒店。

消息人士指，本港疫情目前有復甦象，特區政府有需要就今年七一，制定防疫方案，確保訪港的領導人，不會暴露於風險當中。

據了解，港府官員早前正研究，將習近平的訪港行程，壓縮至只有1日，即僅在7月1日當日訪港，出席新一屆政府就職典禮，並發表重要講話；亦會視察解放軍駐港部隊、會見本港要員，有可能同日返回內地。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢

相關文章

【下任特首】李家超明日前往北京　接受中央任命
12:12 2022/05/27
【下任特首】李家超明日前往北京　接受中央任命
【候任特首】習近平讚李家超立場堅定、敢於擔當　中央充分信任
16:51 2022/05/30
【候任特首】習近平讚李家超立場堅定、敢於擔當　中央充分信任
【領導人接見】習近平稱長期堅持新選舉制度　劉兆佳指反映制度長時間不會變
19:00 2022/05/30
【領導人接見】習近平稱長期堅持新選舉制度　劉兆佳指反映制度長時間不會變

你可能感興趣

【下任特首】李家超明日前往北京　接受中央任命
12:12 2022/05/27
【下任特首】李家超明日前往北京　接受中央任命
【候任特首】習近平讚李家超立場堅定、敢於擔當　中央充分信任
16:51 2022/05/30
【候任特首】習近平讚李家超立場堅定、敢於擔當　中央充分信任
【領導人接見】習近平稱長期堅持新選舉制度　劉兆佳指反映制度長時間不會變
19:00 2022/05/30
【領導人接見】習近平稱長期堅持新選舉制度　劉兆佳指反映制度長時間不會變
行政會議 七一回歸 習近平 林鄭月娥 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【逆市創業】港隊球員劉子禮為籃球棄做消防　儲100萬3年開4餐廳︰做運動員唔一定無出路
01:12 2022/05/21
【逆市創業】港隊球員劉子禮為籃球棄做消防　儲100萬3年開4餐廳︰做運動員唔一定無出路
【投資秘技】牙醫變身投資達人曾輸千萬元東山再起　擁逾百物業點評股民兩大常犯錯誤
10:13 2022/05/12
【投資秘技】牙醫變身投資達人曾輸千萬元東山再起　擁逾百物業點評股民兩大常犯錯誤
【創業追夢】為濕疹兒子製護膚品創出一盤生意　前教師媽媽售天然用品年銷200萬元
16:15 2022/05/23
【創業追夢】為濕疹兒子製護膚品創出一盤生意　前教師媽媽售天然用品年銷200萬元