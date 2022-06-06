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【疫苗接種】12歲或以上人口第三針接種率達6成　人數逾400萬

社會 22:15 2022/06/06

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12歲或以上人口第三針接種率達6成，人數逾400萬。（陳靜儀攝）

公務員事務局局長聶德權今日（6日）在社交平台表示，第三階段「疫苗通行證」實施一星期，不少市民前往接種，當中以打第三針為主，令12歲或以上人口的第三針接種率達6成，人數逾400萬，期望有關接種率到暑假將會進一步提升。

聶德權指，其中12至19歲第三針接種率37%，20歲至59歲為68%，60歲或以上達50%，認為多個年齡組別的第三針接種率均持續上升，但還需努力。而為便利70歲或以上長者、行動不便及殘疾人士接種，聶德權表示，當局於4月推出「疫苗到戶接種服務」，至今有逾27,000人登記，並為近18,000人接種，呼籲仍未曾接種新冠疫苗的有需要人士，把握機會盡快登記上門免費接種。

聶德權又稱，因應服務需求，港大駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心將由6月13日起，逢周一、三、五改為向12歲或以上合資格人士接種復必泰，周二、四、六和周日則繼續為5至11歲兒童提供復必泰接種服務。而明日起，提供新冠疫苗預約接種服務的醫管局指定普通科門診診所，增至59間。

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責任編輯：李榮忠

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