【強制檢測】41處納強制檢測　馬鞍山香港李寶椿聯合世界書院上榜

▲ 41處納強制檢測 馬鞍山香港李寶椿聯合世界書院上榜

本港第五波疫情持續，政府今晚（6日）公布將41處納入強制檢測公告，當中包括多間食肆，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月7日或8日之前完成檢測。詳情名單名檢測日期，可即睇【下一頁】：

曾於5月31日至6月6日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

1. 馬鞍山香港李寶椿聯合世界書院

2. 鰂魚涌太古城智星閣

3. 黃大仙黃大仙下邨龍逸樓

4. 觀塘翠屏南邨翠杭樓

5. 筲箕灣東欣苑歡欣閣

6. 觀塘協和街 301 號華峯園 A 座

7. 元朗朗屏邨珠屏樓

8. 荔枝角美孚新邨第四期百 老匯街 109-111 號

9. 北角福蔭道 3 號海峯園崇 峯閣

10. 西灣河聖十字徑38號鴻恩 大廈

11. 香港仔雅濤閣 2 座

12. 青衣美景花園 8 座

13. 荃灣麗城花園 3 期 7 座

14. 葵涌葵興邨興福樓

15. 堅尼地城域多利道 9-15 號 百年大樓 1 座

16. 天水圍天晴邨晴海樓

17. 葵涌葵盛東邨盛國樓

18. 屯門大興邨興輝樓

19. 葵涌石籬二邨石榮樓

20. 鰂魚涌太古城興安閣

21. 柴灣翠灣邨翠寧樓

22. 黃大仙黃大仙上邨耀善樓

23. 馬鞍山富輝花園 1 座

24. 香港仔漁暉苑旭暉閣

25. 鑽石山星河明居 D 座

26. 秀茂坪秀茂坪邨秀裕樓

27. 柴灣興華(二)邨安興樓

28. 屯門大興邨興偉樓

29. 觀塘安達邨善達樓

30. 沙田水泉澳邨映泉樓

31. 屯門蝴蝶邨蝶心樓

32. 屯門富泰邨秀泰樓

33. 香港仔田灣邨田康樓

34. 深水埗澤安邨華澤樓

35. 鰂魚涌康怡花園 E1 座

36. 紅磡海逸豪園 21 座

37. 新蒲崗采頤花園 3 座

38. 沙田愉翠苑愉頌閣

39. 大埔翠和里 5 號麗和閣

40. 藍田康栢苑松栢閣

41. 粉嶺欣盛苑欣悅閣

政府指三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。

至於須接受強制檢測的人士（除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者），必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

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記者：鄧凱文