【強制檢測】41處納強制檢測 馬鞍山香港李寶椿聯合世界書院上榜
社會 22:18 2022/06/06
本港第五波疫情持續，政府今晚（6日）公布將41處納入強制檢測公告，當中包括多間食肆，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月7日或8日之前完成檢測。詳情名單名檢測日期，可即睇【下一頁】：
曾於5月31日至6月6日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 1. 馬鞍山香港李寶椿聯合世界書院
- 2. 鰂魚涌太古城智星閣
- 3. 黃大仙黃大仙下邨龍逸樓
- 4. 觀塘翠屏南邨翠杭樓
- 5. 筲箕灣東欣苑歡欣閣
- 6. 觀塘協和街 301 號華峯園 A 座
- 7. 元朗朗屏邨珠屏樓
- 8. 荔枝角美孚新邨第四期百 老匯街 109-111 號
- 9. 北角福蔭道 3 號海峯園崇 峯閣
- 10. 西灣河聖十字徑38號鴻恩 大廈
- 11. 香港仔雅濤閣 2 座
- 12. 青衣美景花園 8 座
- 13. 荃灣麗城花園 3 期 7 座
- 14. 葵涌葵興邨興福樓
- 15. 堅尼地城域多利道 9-15 號 百年大樓 1 座
- 16. 天水圍天晴邨晴海樓
- 17. 葵涌葵盛東邨盛國樓
- 18. 屯門大興邨興輝樓
- 19. 葵涌石籬二邨石榮樓
- 20. 鰂魚涌太古城興安閣
- 21. 柴灣翠灣邨翠寧樓
- 22. 黃大仙黃大仙上邨耀善樓
- 23. 馬鞍山富輝花園 1 座
- 24. 香港仔漁暉苑旭暉閣
- 25. 鑽石山星河明居 D 座
- 26. 秀茂坪秀茂坪邨秀裕樓
- 27. 柴灣興華(二)邨安興樓
- 28. 屯門大興邨興偉樓
- 29. 觀塘安達邨善達樓
- 30. 沙田水泉澳邨映泉樓
- 31. 屯門蝴蝶邨蝶心樓
- 32. 屯門富泰邨秀泰樓
- 33. 香港仔田灣邨田康樓
- 34. 深水埗澤安邨華澤樓
- 35. 鰂魚涌康怡花園 E1 座
- 36. 紅磡海逸豪園 21 座
- 37. 新蒲崗采頤花園 3 座
- 38. 沙田愉翠苑愉頌閣
- 39. 大埔翠和里 5 號麗和閣
- 40. 藍田康栢苑松栢閣
- 41. 粉嶺欣盛苑欣悅閣
政府指三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。
至於須接受強制檢測的人士（除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者），必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。
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記者：鄧凱文