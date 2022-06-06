  • 29°C
香港時間 : 2022606日 (週一) 23:16
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】41處納強制檢測　馬鞍山香港李寶椿聯合世界書院上榜

社會 22:18 2022/06/06

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

41處納強制檢測　馬鞍山香港李寶椿聯合世界書院上榜

本港第五波疫情持續，政府今晚（6日）公布將41處納入強制檢測公告，當中包括多間食肆，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月7日或8日之前完成檢測。詳情名單名檢測日期，可即睇【下一頁】：

曾於5月31日至6月6日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

  • 1. 馬鞍山香港李寶椿聯合世界書院
  • 2. 鰂魚涌太古城智星閣
  • 3. 黃大仙黃大仙下邨龍逸樓
  • 4. 觀塘翠屏南邨翠杭樓
  • 5. 筲箕灣東欣苑歡欣閣
  • 6. 觀塘協和街 301 號華峯園 A 座
  • 7. 元朗朗屏邨珠屏樓
  • 8. 荔枝角美孚新邨第四期百 老匯街 109-111 號
  • 9. 北角福蔭道 3 號海峯園崇 峯閣
  • 10. 西灣河聖十字徑38號鴻恩 大廈
  • 11. 香港仔雅濤閣 2 座
  • 12. 青衣美景花園 8 座
  • 13. 荃灣麗城花園 3 期 7 座
  • 14. 葵涌葵興邨興福樓
  • 15. 堅尼地城域多利道 9-15 號 百年大樓 1 座
  • 16. 天水圍天晴邨晴海樓
  • 17. 葵涌葵盛東邨盛國樓
  • 18. 屯門大興邨興輝樓
  • 19. 葵涌石籬二邨石榮樓
  • 20. 鰂魚涌太古城興安閣
  • 21. 柴灣翠灣邨翠寧樓
  • 22. 黃大仙黃大仙上邨耀善樓
  • 23. 馬鞍山富輝花園 1 座
  • 24. 香港仔漁暉苑旭暉閣
  • 25. 鑽石山星河明居 D 座
  • 26. 秀茂坪秀茂坪邨秀裕樓
  • 27. 柴灣興華(二)邨安興樓
  • 28. 屯門大興邨興偉樓
  • 29. 觀塘安達邨善達樓
  • 30. 沙田水泉澳邨映泉樓
  • 31. 屯門蝴蝶邨蝶心樓
  • 32. 屯門富泰邨秀泰樓
  • 33. 香港仔田灣邨田康樓
  • 34. 深水埗澤安邨華澤樓
  • 35. 鰂魚涌康怡花園 E1 座
  • 36. 紅磡海逸豪園 21 座
  • 37. 新蒲崗采頤花園 3 座
  • 38. 沙田愉翠苑愉頌閣
  • 39. 大埔翠和里 5 號麗和閣
  • 40. 藍田康栢苑松栢閣
  • 41. 粉嶺欣盛苑欣悅閣

政府指三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。

至於須接受強制檢測的人士（除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者），必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

最新影片：

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

相關文章

【第五波疫情】陳帆形容葵涌邨圍封行動「前所未有」　感謝房署人員上下一心抗疫
10:50 2022/06/04
【第五波疫情】陳帆形容葵涌邨圍封行動「前所未有」　感謝房署人員上下一心抗疫
【第五波疫情】新增446宗確診個案　270宗屬快測陽性【不斷更新】
16:34 2022/06/04
【第五波疫情】新增446宗確診個案　270宗屬快測陽性【不斷更新】
【第五波疫情】​政府鄭重呼籲市民切勿鬆懈　疫情反彈風險仍然存在
10:33 2022/06/05
【第五波疫情】​政府鄭重呼籲市民切勿鬆懈　疫情反彈風險仍然存在
【第五波疫情】新增515宗確診個案　42宗屬輸入個案【不斷更新】
16:25 2022/06/05
【第五波疫情】新增515宗確診個案　42宗屬輸入個案【不斷更新】
【第五波疫情】何栢良指病例呈升勢惟住院及重症人數相反　籲市民毋須過分擔心
今日 13:08
【第五波疫情】何栢良指病例呈升勢惟住院及重症人數相反　籲市民毋須過分擔心
【第五波疫情】單日確診宗數回升 今日新增543宗感染個案【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】單日確診宗數回升 今日新增543宗感染個案【不斷更新】
【第五波疫情】網傳優之良品全線結業　邵家輝敦促政府加強支援業界「做大個餅」
今日 21:51
【第五波疫情】網傳優之良品全線結業　邵家輝敦促政府加強支援業界「做大個餅」

你可能感興趣

【第五波疫情】陳帆形容葵涌邨圍封行動「前所未有」　感謝房署人員上下一心抗疫
10:50 2022/06/04
【第五波疫情】陳帆形容葵涌邨圍封行動「前所未有」　感謝房署人員上下一心抗疫
【第五波疫情】新增446宗確診個案　270宗屬快測陽性【不斷更新】
16:34 2022/06/04
【第五波疫情】新增446宗確診個案　270宗屬快測陽性【不斷更新】
【第五波疫情】​政府鄭重呼籲市民切勿鬆懈　疫情反彈風險仍然存在
10:33 2022/06/05
【第五波疫情】​政府鄭重呼籲市民切勿鬆懈　疫情反彈風險仍然存在

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【逆市創業】港隊球員劉子禮為籃球棄做消防　儲100萬3年開4餐廳︰做運動員唔一定無出路
01:12 2022/05/21
【逆市創業】港隊球員劉子禮為籃球棄做消防　儲100萬3年開4餐廳︰做運動員唔一定無出路
【投資秘技】牙醫變身投資達人曾輸千萬元東山再起　擁逾百物業點評股民兩大常犯錯誤
10:13 2022/05/12
【投資秘技】牙醫變身投資達人曾輸千萬元東山再起　擁逾百物業點評股民兩大常犯錯誤
【創業追夢】為濕疹兒子製護膚品創出一盤生意　前教師媽媽售天然用品年銷200萬元
16:15 2022/05/23
【創業追夢】為濕疹兒子製護膚品創出一盤生意　前教師媽媽售天然用品年銷200萬元