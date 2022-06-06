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【第五波疫情】政府完成為全港安老院進行檢測　未有發現院友新感染個案

社會 22:24 2022/06/06

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政府完成為全港安老院院友及員工進行檢測，未有發現院友新感染個案。

政府今日（6日）表示，早前為加強安老院／護養院防疫抗疫能力，而分階段為全港所有安老院／護養院的院友及員工進行的檢測已經完成。期間逾18,900名院友接受核酸檢測，除確認90多宗沒有傳染性的復陽個案外，未再有發現院友新感染個案。

政府發言人表示，是次特別檢測安排共覆蓋約800間院舍，曾於是次檢測前3個月內經核酸檢測或快速抗原測試呈陽性結果的院友無須檢測，其餘院友均已獲安排接受核酸檢測。

截至5月30日，衞生署衞生防護中心確認約90多宗Ct值高，即低病毒量的陽性個案，並已聯絡院舍跟進。全部90多宗個案均被界定為沒有傳染性的復陽個案，未有發現任何新感染個案。

政府發言人指，政府會繼續推動安老院／護養院院友及員工接種新冠疫苗，特別是第三劑疫苗。截至5月31日，安老院／護養院院友接種最少兩劑疫苗的比率為66%，而接種最少三劑疫苗的比率則為15%。而截至五月初，安老院／護養院員工接種最少兩劑疫苗的比率為99%，而接種最少三劑疫苗的比率則為47%。

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責任編輯：李榮忠

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