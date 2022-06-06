【區議員宣誓】宣誓存疑拒絕答覆　大埔區議員姚鈞豪遭DQ

▲ 大埔區議員姚鈞豪。（姚鈞豪Faceook相片）

大埔區議員姚鈞豪去年因非法集結案被判囚3個月，錯過區議員宣誓。他上周再獲安排宣誓，惟局方事後對他宣誓存疑，姚鈞豪早已表明不會答覆。他今日在其社交網站透露，已收到民政事務署信件，確定他喪失區議員資格。

去年9月，區議會本來479名區議員中，已有260人自行辭職，8人因離港、被拘禁等理由無法履行職責，政府安排當時仍在任的211名區議員分批宣誓，並由時任民政事務局局長徐英偉監誓，共有49名民主派區議員被指宣誓無效而被褫奪資格（DQ），另有6人因缺席宣誓而被DQ。

姚鈞豪上周的宣誓儀式，由署理民政事務局局長陳積志負責監誓。姚鈞豪亦是其手下首名遭取消資格的區議員。

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責任編輯：陳葆琳