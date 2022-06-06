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【防疫措施】食環署過去4天巡查逾2,000處所　16間餐飲處所及酒吧涉違指示遭檢控

社會 23:38 2022/06/06

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食環署在各分區巡查了共1890間餐飲處所及518間其他處所。

​食物環境衞生署今日（6日）表示，在過去4天共巡查多間餐飲處所及其他處所，有10間餐飲處所負責人及6間位於酒吧涉嫌違反指示，署方已展開檢控程序，其中4間酒吧及10間其他餐飲處所因違規，須停賣或供應食物或飲品，並限制每枱人數上限不多於2人，為期3、7或14天不等；有兩間酒吧須關閉處所7天。

食環署表示，在6月2日至5日，在與警方的聯合行動中，共巡查133間餐飲處所及27間其他處所；食環署亦另外在各分區巡查了共1890間餐飲處所及518間其他處所。其中10間位於中西區、旺角、黃大仙、北區及西貢的餐飲處所負責人，及6間位於中西區及旺角的酒吧負責人涉嫌違反指示，食環署說，已向他們展開檢控程序。

食環署亦已要求相關處所採取減低傳播風險的相應措施，4間酒吧酒館及10間其他餐飲處所因違規，須於發現違規情況後的翌日起，在下午6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應食物或飲品，並限制每枱人數上限不多於2人，為期3、7或14天不等；而兩間酒吧須於發現違規情況後的翌日起，關閉處所7天。另外有多名顧客涉違反有關群組聚集規定及掃描「安心出行」場所二維碼規定，獲發定額罰款通知書。

食環署發言人呼籲，疫情反彈風險仍然存在，社會各界不能掉以輕心，必須同心協力及持之以恆地遵守預防及控制疾病的相關規例。

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責任編輯：黃悅晴

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