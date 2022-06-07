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【求職陷阱】再有兩人墮網上刷單員騙局　共損失逾10萬元

社會 09:14 2022/06/07

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（資料圖片）

再有兩名市民誤墮「網上刷單員」求職騙局，合共損失超過10萬元。

警方表示，昨日（6日）接獲一名25歲外籍女子報案，指早前接獲陌生人發出的招聘信息，聲稱可透過充當網上刷單員，於購物平台以點擊購物推高商家名氣以賺取佣金。報案人遂按指示，將合共約6萬元存入對方指定的四個銀行戶口，以作平台購物之用。報案人其後與對方失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。人員經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。

另外一宗於本月5日接獲一名39歲姓范本地男子報案，指早前接獲陌生人發出的招聘信息，聲稱可透過充當網上刷單員，於購物平台以點擊購物推高商家名氣以賺取佣金。報案人遂按指示存款至對方指定的兩個銀行戶口，以作平台購物之用。為獲取報案人信任，騙徒較早前曾向報案人發放約4千元佣金，惟事主其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。案中報案人共損失約46000元。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。

警方提醒市民，騙徒的招聘廣告以「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」作招徠，對應徵者年齡、學歷及履歷亦沒有特別要求。同時，騙徒於刊登招聘廣告或短訊推廣時，亦不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。

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責任編輯：余思嵐

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