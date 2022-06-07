【香港小姐2022】香港小姐第二輪面試直撃 一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】 娛樂 10:00 2022/06/07 分享： 分享： 熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄 年度選美盛事《2022香港小姐競選》在上周四（6月2日）進行首輪面試後，於今日（6月7日）於TVB將軍澳電視城進行第二輪面試。 今屆一眾香港小姐參加者在早上約9時20分起陸續到達電視城，因為在上次面試時，部份佳麗從外地來港要接受隔離，未趕得及親身參加首輪實體面試，只透過網絡與考官見面，所以在今次次輪面試有新面孔到現場面試。 最新影片推介：林凱恩專訪 TOPick直擊2022年港姐第二次輪面試情況，並不斷更新，你覺得哪位可以成功入圍？ ▼點擊圖片放大 +14 +13 ▼點擊圖片放大 +5 +4 ▼點擊圖片放大 +7 +6 記者：梁樂欣、馮雪怡 相關文章 【香港小姐2022】港姐熱門佳麗大比拼 連詩雅師妹+林俊賢愛女+翻版超蓮+迷你版Baby 18:30 2022/06/03 【香港小姐2022】港姐熱門佳麗大比拼 連詩雅師妹+林俊賢愛女+翻版超蓮+迷你版Baby 【香港小姐2022】「自信組」佳麗展現出勇氣 最年幼參加者只17歲半【多圖】 17:28 2022/06/02 【香港小姐2022】「自信組」佳麗展現出勇氣 最年幼參加者只17歲半【多圖】 【香港小姐2022】香港小姐首輪面試直撃 一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】 10:20 2022/06/02 【香港小姐2022】香港小姐首輪面試直撃 一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】 【香港小姐2022】林作聲稱睇好「重慶綺夢」 今晚開直播回應TVB訴訟 19:29 2022/06/06 【香港小姐2022】林作聲稱睇好「重慶綺夢」 今晚開直播回應TVB訴訟 【香港小姐2022】TVB重啟外景拍攝迎金禧港姐 一文重溫取景由歐美變西貢進化歷程 13:12 2022/05/18 【香港小姐2022】TVB重啟外景拍攝迎金禧港姐 一文重溫取景由歐美變西貢進化歷程 你可能感興趣 【香港小姐2022】港姐熱門佳麗大比拼 連詩雅師妹+林俊賢愛女+翻版超蓮+迷你版Baby 18:30 2022/06/03 【香港小姐2022】港姐熱門佳麗大比拼 連詩雅師妹+林俊賢愛女+翻版超蓮+迷你版Baby 【香港小姐2022】「自信組」佳麗展現出勇氣 最年幼參加者只17歲半【多圖】 17:28 2022/06/02 【香港小姐2022】「自信組」佳麗展現出勇氣 最年幼參加者只17歲半【多圖】 【香港小姐2022】香港小姐首輪面試直撃 一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】 10:20 2022/06/02 【香港小姐2022】香港小姐首輪面試直撃 一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】 娛樂人物職業 香港小姐 綜藝節目 TVB