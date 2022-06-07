【香港小姐2022】香港小姐第二輪面試直撃　一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】

年度選美盛事《2022香港小姐競選》在上周四（6月2日）進行首輪面試後，於今日（6月7日）於TVB將軍澳電視城進行第二輪面試。

今屆一眾香港小姐參加者在早上約9時20分起陸續到達電視城，因為在上次面試時，部份佳麗從外地來港要接受隔離，未趕得及親身參加首輪實體面試，只透過網絡與考官見面，所以在今次次輪面試有新面孔到現場面試。

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記者：梁樂欣、馮雪怡