【確診單日破500宗】林鄭月娥：6月30日前維持現有社交距離措施　今起快測陽性者須核酸覆核【不斷更新】

▲ 行政長官林鄭月娥出席行政會議前記者會。(陳靜儀攝)

本港疫情持續，特首林鄭月娥今早（7日）出席行會前見記者。

【10:08】第三階段措施不會在6月底實施

被問到近日爆發酒吧及學校群組，當局有否需要收緊部分處所的營業規定，她表示今天的疫情是受到關注，但未到要收緊的地步，指疫情已持續兩年，強調每次作出有關決定都要考慮經濟、衞生及市民的接受程度，相信市民都認同可以有這個「復常之路」，但第三階段措施不會在6月底實施，強調不想再次令學生無法上學。

【10:03】國安法實施後本港政治情況是平穩

對於公務員的年度薪酬調整，她表示會與行政會議會考慮公務員事務局局長聶德權所提的6個考慮指標。至於上周六（6月4日）是「六四事件」33周年紀念日，她表示，國安法實施兩年後，本港的政治情況是平穩的，但強調仍有隱患。

【10:00】港府一定會竭盡全力讓領導人訪港

今年是回歸25周年，政圈各方關注，國家主席習近平會否親自來港，主持特區政府換屆儀式。消息指，現屆和新一屆政府班子核心成員，料須於七一回歸日前，隔離檢疫7日。她又說，現時不可確認國家主席習近平是否會訪港，強調是熱切期盼領導人訪港，港府一定會竭盡全力讓領導人訪港。

【09:54】考慮加強高危群組病毒檢測

她又說，當局會就著防疫措施加強巡查，已要求他們繼續加強執法工作；而疫苗通行證亦會維持，當局亦會考慮加強高危群組的病毒檢測。她又說，今日傍晚會與專家會面。

【09:53】快測陽性者需核酸覆核

她又宣布由今天開始，每宗快測陽性檢測個案都需要核酸檢測覆核。即看：【下一頁】

【09:45】6月維持現行的社交距離措施

林鄭月娥說，本港今周疫情出現變化，指由第五波疫情有大幅下降，每日檢測個案是200至300宗，而6月後就每日400至500宗，認為情況需要關注，但強調沒有新一波的疫情。她指出，不同的指標都正在上升，當局會密切監察，但由於本港的接種率高，加上現時因新冠肺炎住院的人數比上周下跌，僅300多人。

她說，由於現時仍未得知疫情如何發展，宣布由今日至6月30日，不論是入境限制、社交距離措施會維持現狀，稱沒看到現在要收緊或進一步放寬。而現行的社交距離措施會延至6月29日。

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記者：TOPick港聞組