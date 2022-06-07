【高處墮下】港甲球隊深水埗球員黃駿軒墮斃　球會深感婉惜及沉痛

▲ （SSPFC 深水埗體育會足球隊fb圖片）

屯門山景邨景美樓昨日（6日）晚上有人從高處墮下，警方表示，一名姓黃的26歲男子在現場證實死亡。SSPFC 深水埗體育會足球隊在社交網頁表示，球會仝人深感婉惜及沉痛。



SSPFC 深水埗體育會足球隊透過Facebook專頁，證實陣中球員黃駿軒於昨日離世，球會深感婉惜及沉痛，向他的家屬朋友致以深切慰問。 26歲的黃駿軒司職進攻中場，在本地頂級聯賽上陣超過100場，曾經是香港U23代表隊成員，代表香港出戰過港澳埠際賽。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626



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責任編輯：余思嵐