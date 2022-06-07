【第五波疫情】確診單日破500宗　快測陽性個案須全部覆核

本港疫情持續，特首林鄭月娥今早（7日）出席行會前見記者。

林鄭月娥表示，較為關注過去1星期疫情變化，第五波疫情過去一段時間大幅下降至每天200至300宗確診。惟踏入6月後，便上升至400至500宗，昨日更超500宗，情況需要關注。她指目前難說是上升趨勢或第六波疫情出現，但因個案增加，其他監察院疫情指標亦有上升現象，包括每日污水抽樣檢測病毒量、即時有效繁殖率、學校呈報個案等各項指標。

林鄭月娥指，由於疫苗接種達高水平，加上Omicron病徵輕微，住院人數及重症死亡數字仍令當局放心。截至昨晚，住院人數367人，仍比上星期下跌，危殆、嚴重情況有18人，數字平穩，比早期大幅下降。她稱就現時情況，由現時至6月30日，入境限制或社交距離都會維持現狀，不會收緊亦不會放寬。

林鄭月娥又宣布由今日起，所有通過快測呈報陽性人士會由化驗所上門做核酸檢測，進行百分百覆核，即每宗個案都會經核酸覆核才被視為確診，避免數字出現混亂。她解釋，若覆核陰性個案佔2至3成，即涉及約百多宗個案，或會影響社會如何看待疫情，這個做法並不理想。

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記者：TOPick港聞組