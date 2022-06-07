  • 28°C
香港時間 : 2022607日 (週二) 10:26
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】確診單日破500宗　快測陽性個案須全部覆核

社會 09:51 2022/06/07

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

本港疫情持續，特首林鄭月娥今早（7日）出席行會前見記者。

林鄭月娥表示，較為關注過去1星期疫情變化，第五波疫情過去一段時間大幅下降至每天200至300宗確診。惟踏入6月後，便上升至400至500宗，昨日更超500宗，情況需要關注。她指目前難說是上升趨勢或第六波疫情出現，但因個案增加，其他監察院疫情指標亦有上升現象，包括每日污水抽樣檢測病毒量、即時有效繁殖率、學校呈報個案等各項指標。

林鄭月娥指，由於疫苗接種達高水平，加上Omicron病徵輕微，住院人數及重症死亡數字仍令當局放心。截至昨晚，住院人數367人，仍比上星期下跌，危殆、嚴重情況有18人，數字平穩，比早期大幅下降。她稱就現時情況，由現時至6月30日，入境限制或社交距離都會維持現狀，不會收緊亦不會放寬。

林鄭月娥又宣布由今日起，所有通過快測呈報陽性人士會由化驗所上門做核酸檢測，進行百分百覆核，即每宗個案都會經核酸覆核才被視為確診，避免數字出現混亂。她解釋，若覆核陰性個案佔2至3成，即涉及約百多宗個案，或會影響社會如何看待疫情，這個做法並不理想。

最新熱門影片：【TOPick診症室】不論男女皆可患「媽媽手」  骨科醫生拆解有何情況要手術

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：TOPick港聞組

相關文章

【港人回憶】網傳優之良品全線結業　官網失效多間分店已落閘
21:16 2022/06/06
【港人回憶】網傳優之良品全線結業　官網失效多間分店已落閘
【第五波疫情】網傳優之良品全線結業　邵家輝敦促政府加強支援業界「做大個餅」
21:51 2022/06/06
【第五波疫情】網傳優之良品全線結業　邵家輝敦促政府加強支援業界「做大個餅」
【疫苗接種】12歲或以上人口第三針接種率達6成　人數逾400萬
22:15 2022/06/06
【疫苗接種】12歲或以上人口第三針接種率達6成　人數逾400萬
【第五波疫情】政府完成為全港安老院進行檢測　未有發現院友新感染個案
22:24 2022/06/06
【第五波疫情】政府完成為全港安老院進行檢測　未有發現院友新感染個案
【防疫措施】食環署過去4天巡查逾2,000處所　16間餐飲處所及酒吧涉違指示遭檢控
23:38 2022/06/06
【防疫措施】食環署過去4天巡查逾2,000處所　16間餐飲處所及酒吧涉違指示遭檢控

你可能感興趣

【港人回憶】網傳優之良品全線結業　官網失效多間分店已落閘
21:16 2022/06/06
【港人回憶】網傳優之良品全線結業　官網失效多間分店已落閘
【第五波疫情】網傳優之良品全線結業　邵家輝敦促政府加強支援業界「做大個餅」
21:51 2022/06/06
【第五波疫情】網傳優之良品全線結業　邵家輝敦促政府加強支援業界「做大個餅」
【疫苗接種】12歲或以上人口第三針接種率達6成　人數逾400萬
22:15 2022/06/06
【疫苗接種】12歲或以上人口第三針接種率達6成　人數逾400萬
疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 林鄭月娥

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【正能量】故宮研究員情迷墓葬考古　入牛津大學攻讀博士有一個領悟
15:18 2022/05/24
【正能量】故宮研究員情迷墓葬考古　入牛津大學攻讀博士有一個領悟
【投資秘技】牙醫變身投資達人曾輸千萬元東山再起　擁逾百物業點評股民兩大常犯錯誤
10:13 2022/05/12
【投資秘技】牙醫變身投資達人曾輸千萬元東山再起　擁逾百物業點評股民兩大常犯錯誤
【打風返學】拆解教育局打風及紅雨黑雨安排　一文看清風球下學童返學指引
17:32 2021/10/07
【打風返學】拆解教育局打風及紅雨黑雨安排　一文看清風球下學童返學指引