【天氣不穩】天文台發出黃色暴雨警告信號　港島南區雨勢特別大

▲ 本港地區今日天氣預測 多雲，有驟雨及狂風雷暴。(陳靜儀攝)

天文台表示，位於珠江口以西的一道雷雨帶正逐漸東移，並可能在未來兩三小時影響本港。市民應提高警惕。

【19:50】

天文台指，港島南區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

【19:35】

香港天文台在下午7時35分發出之有關黃色暴雨警告信號。

【10:07】

天文台今日（7日）表示，本港受活躍低壓槽影響，天氣不穩定，凌晨時分有雷雨區在珠江口附近發展，凌晨3時廣泛地區受大雨區影響，一度發出黃色暴雨警告，截至早上6時，新界錄逾30毫米雨量，其中大埔及北區錄逾50毫米雨量。廣東沿岸受低壓槽覆蓋，預測今日天色陰暗有雷雨。

天文台預測今日本港地區多雲，有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。吹和緩至清勁南至西南風。一道低壓槽會在本周中至後期在廣東沿岸徘徊，為本港帶來大驟雨及狂風雷暴。受西南季候風影響，周末期間廣東地區仍有幾陣驟雨。隨著位於西北太平洋的高空反氣旋在下周初向西伸展，廣東沿岸驟雨減少。

根據9天天氣預報，明天密雲，有大驟雨及狂風雷暴。周四密雲，有大驟雨及狂風雷暴。下周一開始日間短暫時間有陽光。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【TOPick診症室】不論男女皆可患「媽媽手」 骨科醫生拆解有何情況要手術

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐