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【天氣不穩】本港連續3天有狂風雷暴　周末日間始見短暫陽光

社會 10:25 2022/06/07

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本港地區今日天氣預測 多雲，有驟雨及狂風雷暴。(陳靜儀攝)

天文台今日（7日）表示，本港受活躍低壓槽影響，天氣不穩定，凌晨時分有雷雨區在珠江口附近發展，凌晨3時廣泛地區受大雨區影響，一度發出黃色暴雨警告，截至早上6時，新界錄逾30毫米雨量，其中大埔及北區錄逾50毫米雨量。廣東沿岸受低壓槽覆蓋，預測今日天色陰暗有雷雨。

天文台預測今日本港地區多雲，有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。吹和緩至清勁南至西南風。一道低壓槽會在本周中至後期在廣東沿岸徘徊，為本港帶來大驟雨及狂風雷暴。受西南季候風影響，周末期間廣東地區仍有幾陣驟雨。隨著位於西北太平洋的高空反氣旋在下周初向西伸展，廣東沿岸驟雨減少。

根據9天天氣預報，明天密雲，有大驟雨及狂風雷暴。周四密雲，有大驟雨及狂風雷暴。下周一開始日間短暫時間有陽光。

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責任編輯：余思嵐

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