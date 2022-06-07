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【兒童比賽】香港有太多不公平的比賽 家長預先畫草稿子女比賽現場加幾筆

10:58 2022/06/07

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香港實在有太多不公平的比賽，家長都以得到獎品或證書為目的。

近日又有一個由藝術用品品牌舉辦的兒童填色比賽，賽果引來熱議，網民紛紛在其臉書留言，或在其他親子討論區發表意見及表達對賽果的不滿。如以往經常出現的情況一樣，幼兒組得獎作品有超水準的表現，令人懷疑非出自參賽者手筆，及比賽評審不公平。

我已多年沒有讓學生及姨甥仔女參加繪畫比賽，原因有好幾個。首先是評判團的背景，一般沒有列明評判團是甚麼人。如果是由商業機構舉辦，評判多會是機構的高層，偶爾或會邀請藝術家參與，但所佔比率不高。先不談有內定賽果，試問一些沒有受過藝術專業教育的評判，憑何客觀判斷藝術作品的好與壞呢？

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其次，這類比賽喜歡在網上投票，以票數多少定輸贏。公眾投票看似公平，但最終目的只是為公司帶來宣傳效果，網上買票的情況也經常發生。只要留心觀察，便可發覺投票者很多都不是來自香港的外籍人士。

還有，如果比賽是以電郵遞交作品的話，就更加不須認真對待。圖像的質素包括光暗和色調都很影響作品的效果，很多作品的感覺及質感從圖片上是看不出來的，更不能排除有作品被修圖的情況。

有人會提議：現場畫是最公平的。但還要看現場畫的形式，以往曾經帶過一班幼稚園學生到公園參加一個現場繪畫比賽，但也失望而回。因發覺有家長已預先在畫紙上畫了稿，現場再讓子女加上幾筆；又有以親子為名，在現場與子女合作畫的家長。雖然已向舉辦單位反映，卻沒有任何措施阻止家長們的「輔導」。

比賽的意義原可令參與者知己知彼，提高藝術水平。但香港實在有太多不公平的比賽，家長都以得到獎品或證書為目的，千方百計令子女得到不屬於他們的獎項名譽。何苦呢？

很感激一班家長們，能讓子女隨着我一起成長，一起感受藝術創作的樂趣，不受世俗名利的影響。

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撰文 : Miss Agnes 語言及藝術導師

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