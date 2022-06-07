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【學校陽性個案】劉宇隆指隨便停課做法不明智　不應一刀切要求重新戴口罩運動

社會 10:47 2022/06/07

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疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆。（資料圖片）

本港昨增543宗確診，學校呈報個案破今波疫情紀錄達204宗，涉及逾百間學校，其中九龍塘方方樂趣英文小學共12學生染疫，涉3班需暫時停課。（即看：【下一頁】）疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，學校將該班別停課的處理恰當，指學習是十分重要，認為隨便停課此舉是不明智的做法；另指不應「一刀切」要求戴口罩運動。

劉宇隆今早（7日）在電台節目中表示，由於昨天是星期一，之前連續三天都是公眾假期，因應活動增加，個案上升亦是合乎常理，認為巿民不應太緊張。

他說，204宗學校個案來自147間學校，當中有一至兩間學校有較多個案，認為學校將該班別停課的處理恰當，亦證明師生上學前先做快速測試的做法正確，又認為隨便停課是不明智的做法。

學生是我們的未來，他們的學習是尤其重要，動不動就整間學校或大面積的隨便停課是不明智的。尤其是基層學生嘅學習及未來非常重要，我經常都說，任何社交距離改變，學校都應該係第一個放寬，最後先收緊。

至於有學校個案患者曾一起打籃球，被問到當局有否需收緊防疫措施，例如要求戴口罩打籃球，劉宇隆就表示，絕大部分學生反映可以上學及運動或參與樂團等是很開心的，認為不應「一刀切」要求重新戴口罩運動，當局應該要聚焦讓兒童及長者接種疫苗，提升接種率。

他又指出，現時仍有12萬名3至11歲學童尚未接種疫苗，同時亦有9萬名80歲以上長者未打針，形容情況不理想。他又建議當局參考內地做法，分開「兩條數」、即無症狀等如無確診，有症狀才計算確診，讓市民能安心打針：

等市民明白打針真係只是感染，但無症狀，某程度上不叫做病。

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責任編輯：郭詩詩

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