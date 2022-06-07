【防疫措施】兒科醫生指全民疫苗接種率達95%　冀夏天不用戴口罩

▲ 港大兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強認為全民疫苗接種率達95%，夏天可不用戴口罩。

昨日（6日）單日確診宗數回升，新增543宗感染個案，較前日（5日）多28確診個案。港大專家認為全民疫苗接種率達95%，夏天可不用戴口罩。不過他擔憂冬天很大機會新一波新冠病毒爆發，兼流感高峰期，體弱的小朋友、長者非常大機會感染新冠病毒及其他細菌，建議冬天時公眾地方做好衞生防護及戴好口罩。

港大研究發現戴口罩等防疫措施減低本港抗生素的使用量，港大兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強今日（7日）在港台節目表示，認為若全民疫苗接種率能達到95%，可放寬部分社交距離措施，包括夏天不用戴口罩：

其實接種率進一步推高，若新冠疫苗接種率在各年齡層都能達到95%，每一個預防及隔離措施都可放鬆。

葉柏強表示，研究團隊檢視過往10年數據，發現過去兩年疫情期間，醫院和社區的抗生素使用量減少，由包膜細菌引發的傳染病，以及經空氣傳播的傳染病，例如肺結核、水痘等都有減少，相信與疫情期間戴口罩等防疫措施有關。

葉指踏入夏天疫情可進入穩定的階段，不過他擔心本港冬季會面對新一波疫情及流感夾擊，呼籲長者及3至11歲兒童盡快接種疫苗，冀2個群組的接種率達9成或以上，加強學校及社區保護性，並在公眾地方戴好口罩：

不過我哋預計冬天的時候，隨著天氣的變化，很大機會新一波新冠病毒的爆發，亦撞正流感高峰期，小朋友、長者身體抵抗力較弱，非常大機會受到（新冠）病毒及其他相關細菌感染，建議冬天時公眾地方特別是學校要做好衞生防護及戴好口罩。

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記者：陳麗娜