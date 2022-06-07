【品德教育】窮養兒子富養女兒大有道理 大部分家長滿足物質卻忽略品德教育

▲ 不論窮養或富養，在外吃飯都要注重禮儀以免失禮或騷擾其他人。

「兒子要窮養，女兒要富養」。相信大家也聽過這個說法。

簡單來說，「窮」養兒子是要控制他的花費，不給他太多的享受，以免寵壞他，同時也可訓練他在逆境下生存的意志。

而女兒「富」養，是指從小要培養她的氣質，讓她開闊視野，增強見識及閱世能力，清楚自己要的是甚麼，甚麼是真正值得追求的東西，長大後就不易被各種浮世的繁華和虛榮所誘惑。

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這番話頗有道理，不過現今社會大部分家庭只有一兩個子女，一般家長不論孩子是男是女，也會以富養的態度，盡量滿足他們在物質上的慾望，而忽略了品德教育。

話說回來，前天下午打電話給被富養的姨甥女，了解她復課後的情況。她正忙着給自己做一份afternoon tea。

疫情前，我也常常帶她去不同地方歎下午茶，藉此和她聊天及教她餐桌禮儀，好讓她成為一個淑女。我問她還記得甚麼叫afternoon tea嗎？她回答說：正式是指英式下午茶，是英國傳統在午、晚餐中間約三、四點時吃的甜點、三文治和茶等；她做的是港式下午茶，有西多士，水果及果汁。

正當我想自誇自己曾教過她時，她說是在YouTube上看到了。哦？不是我教她的嗎？此時職業病又再發作。疫情期間已再沒有開禮儀班，故忍不住再說一次如何品嘗下午茶。

傳統的英式下午茶都會以3層點心架奉上，低層是鹹點，頂層是甜點。進食次序應是由最低層開始，先吃鹹後吃甜。有些人不懂怎樣吃底層的鬆餅Scone。正確的吃法應是把它撕開兩半，按自己喜好添加適量的奶油及果醬。雙層三文治即是finger sandwich都是用手吃的。

無論吃甚麼，不論窮養或富養，在外吃飯都要注重禮儀以免失禮或騷擾其他人。

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