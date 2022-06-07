【東張西望】3歲女童遭治療師狂鬧留陰影　半夜發惡夢扎醒打媽媽

▲ 3歲女童被治療師喝罵後留下心理陰影。

早前一名行為治療師在為不足3歲女童上課期間，大聲喝罵致女童大哭。其後治療師所屬的「善思成長發展中心」就事件致歉，並與涉事治療師終止合作。事件引起公眾關注，TVB節目《東張西望》昨邀請受害女童母親講述事件。女童媽媽指出，女兒事後出現「去唔到廁所」、半夜發惡夢驚醒，甚至「打媽媽」等情況，自責哭訴：「佢（女兒）都好受傷」。

影片推介：

被治療師罵哭後女童行為異常

女童父母陳生、陳太接受《東張西望》訪問時表示，起初女童在有關的治療中心上課數次，形式類似Playgroup（遊戲班），即未有為意。惟其後女童爸爸有一次接女兒下課時，驚聞中心內有人大聲喝罵，查看之下，才發現是一名未曾見過的治療師大罵女兒，而他亦立刻擁抱女兒將他帶回家。

女童當時不足3歲，回家後情緒不穩，並時常發惡夢，父母遂到中心要求翻看治療課堂片段，終揭發女兒在應用行為分析學習法（ABA）治療師（黃老師）上課時，屢次遭大聲喝罵至「爆喊」。女童更一度被獨自留在狹小、密閉的課室內。陳太看完片段大感心痛，表示自己一家人亦從未用如此兇惡語言高聲喝罵過女兒。

而女童被治療師罵哭後，亦留下心理陰影。女童母親表示，現時剛滿3歲的女兒，被罵哭後出現「去唔到廁所」、半夜發惡夢驚醒，甚至「打媽媽」等情況。她則因是由自己為女兒安排該治療課程而感到內疚不已，「我覺得好受傷，佢（女兒）都好受傷」。

治療師否認手法有問題

女童父母氣候再到中心找到涉事黃老師了解事件，並要求觀看完整的課堂影片。黃老師雖堅持已交出全部影片，但事實上女童父母得到的四條影片，並非一刀不剪，其中第三及第四條片之間，有約18分鐘的課堂片段消失。黃老師又指，課堂上她運用的手法沒有問題，喝罵女童，是為矯正女童所作出的「社會上不恰當行為」。

女童除被罵外，是否還受到其他虐待？這個疑慮未能釋除之下，陳生在三要求黃老師及中心交出全部片段讓其查閱，惟黃老師堅拒並情緒激動報警指陳生滋擾。而起初中心亦否認黃老師的手法有問題，直至事件曝光後，才轉態發聲明道歉，指黃老師表現有落差，及不配合中心與家長的溝通，因此終止與其合作關係。

中心避談被刪剪上課影片

陳生表示，中心似乎希望將責任轉移到老師身上，然後「誠懇道歉」了事。惟當《東張西望》再聯絡中心負責人索取事發時的完整影片時，中心負責人助理卻支吾以對，迴避問題，僅表示「大前提都真係，當中嘅主角，大家一齊去了解，因為好老實講啊，呢條片有頭到尾個解釋，即係……啊……黃老師都一路逃避我哋嘅，咁如果我哋自己都唔清晰，再同家長溝通任何嘢嘅時候，係咪唔係咁好呢？」

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外界質疑相關「治療手法」不適合3歲以下幼童。衛生署認可臨床心理學家名冊會員梁重皿則表示，現時本港沒有ABA行為治療師的發牌制度，而國外一些學會就會有註冊制度，但認受性因學會而異。

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責任編輯：王明芳