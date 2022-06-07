【MIRROR成員】 Anson Lo騷麒麟臂宣布出新歌　教主執導《King Kong》MV：你們期待嗎？

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）早前被經理人花姐指是工作狂，而Anson Lo的確非常勤力，既要主演ViuTV劇集《百萬同居計劃》又要準備下月舉行的MIRROR演唱會，卻仍然抽時間灌錄新歌《King Kong》，更自己當新歌的MV導演。

Anson Lo在昨晚（6月6日）個人社交平台上載新歌《King Kong》海報，從相中所見教主的鼻貼上膠布，而穿無袖黑衫的他騷出麒麟臂，盡騷結實肌肉。

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推出新歌《King Kong》

教主同時宣布《King Kong》將於本周三（6月8日）推出，而新歌MV亦將在同日晚上於MIRROR YouTube Channel首播。

而且教主更透露處男下海初當MV導演，寫道：「《King Kong》你們期待嗎？“I'm my King Kong！”明晚推岀MV Teaser～ #KingKong #第一次做MV導演初嘗試」

此外，Anson Lo上一首歌《Mr. Stranger》在網上點擊率過1千萬，他在個人IG story報告此喜訊並留言向神徒致謝。