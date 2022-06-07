【回歸25周年】林鄭月娥：竭盡全力創造領導人訪港條件

▲ 行政長官林鄭月娥出席行政會議前記者會。（陳靜儀攝）

本港疫情持續，特首林鄭月娥今早（7日）出席行會前見記者，交代在6月30日前不會放寬社交距離或外防輸入措施。被問到會否有國家領導人訪港慶回歸。林鄭月娥指未能確認，政府會竭盡全力創造領導人訪港的條件。

社會關注本港回歸25周年，是否會有國家領導人訪港，行政長官林鄭月娥指出，未能透露國家主席習近平七一會否來港，但指香港回歸25周年之際，加上新一屆政府成立，特區政府熱切期盼國家領導人訪港，鑑於過去5年香港發生的事，相信領導人一定有非常重要的講話，為香港未來發展指明方向，政府竭盡全力創造領導人訪港的條件。

至於被問到六四事件33周年當日，仍有市民到維園悼念，有何感受？林鄭月娥先指出這方面非個人感受問題，她指《港區國安法》實施兩年以來，香港社會整體政治平穩，但仍有很多安全隱患，有孤狼式或地下激烈抗爭行動，警方亦曾經揭發製造炸彈的活動，因此大型活動或敏感日子，很有可能會被利用為煽動他人製造破壞，強調警方一直風險為本，採取行動，保護市民安全。

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責任編輯：伍瑋瑋