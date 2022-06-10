【若善健談】男人哭吧不是罪

有書籍將男士與女士比喻為不同星球的人，兩性不論在構造上、思維模式、解決問題等的方式均有很大的分別，今天讓我們集中說說男士如何面對及處理壓力的困擾。



從前的農業社會， 耕作以體力勞動為主，一索得男是許多家庭祈求的願望，代表著勞動及競爭力將大大提升，憧憬未來美好生活。男性被視為家庭的核心，也被定義為賺錢養家及強勢主導的一方，女士照顧家庭被視作天職，不能比男士强勢和能幹，久而久之，男主外，女主內及重男輕女的觀念便成為許多人主流的想法。



現今，女性在社會上的地位不可同日而語，女性面對及處理壓力的表現往往較男性優勝，主因是她們「輸得起」，過時的傳統觀念讓女性無後顧之憂，工作表現可以更進取、更淋漓盡致，女性比男性更了解自己的優點，懂得掌握情緒的節奏，該哭便哭，身邊總有朋友漫不經心遞上紙巾，哭泣不是懦弱，是本能。女性巧妙之處在於能將壓力及憂傷隨著淚水排走，也善於透過傾訴解開心中的鬱結，好讓自己重新出發。



小時候，經常聽到《男人可以流血，但不可以流淚》，這兩句說話扼殺了男性的本能。傳統社會對男性面對壓力的標準定為委屈吞肚內，男人淚崩被視為軟弱、無能。傳統觀念令到男性與生俱來便擁抱著責任與壓力，男性面對壓力時像木星，臉上總木口木面，女性則較為互動，以衛星形容較為貼切，高高在上接收四方八面的訊息。



男性不喜歡與人透露自己的困難，他們也常認為「說出來又有什麼用？問題也不會解決」。同時，若情緒出了問題，男士會覺得非常羞恥、也會自責，認定是自己抗壓能力不足，他們大多不會向專業人士尋求協助，怕他人認定精神出現問題。



電影裡常出現男人走進酒吧，獨自喝著悶酒的畫面，專注賭博，尋求刺激，把問题先擱置往往是男性認為最佳的處理方法，認為船到橋頭自然直。即使面對最親密的伴侶，男性也難於啟齒訴說自己的困擾，男士善於將壓力收藏於心坎內。長期的壓抑會影響健康，其實不妨允許自己大哭一場，好好釋放情緒才可以有冷靜的空間，讓我們聆聽及正視內心的想法，與自己坦誠溝通現在面對的困境是什麼，更加認識及了解自己的情緒，至少我們不會後悔自己的决定。流淚不是罪，它能讓思考更加清晰，也許還能對突破困境有所啓發。



星星的光芒充滿浪漫，總為迷失的人指引方向，男性也好，女性也好，最重要的是學懂愛錫及包容自己，給予重新的機會，為自己發光發亮。



秋葵

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